Με το Geely STARRAY EM-i κάνεις Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα χωρίς ανεφοδιασμό

Τα plug-in hybrid μοντέλα αποτελούν μια δυναμική κατηγορία στην ελληνική αγορά, με διαρκώς αυξανόμενη τάση (7,64% μερίδιο), και η Geely έχει κάνει εντυπωσιακή είσοδο το 2026, προσφέροντας το STARRAY EM-i.

Ένα μοντέλο που βγάζει πολλά: συναίσθημα, ταπεραμέντο, οδηγική απόλαυση και 996 χλμ. συνολικά, εκ των οποίων τα 136 είναι με αμιγώς ηλεκτρική κίνηση.

Το μόνο που δεν σου βγάζει, είναι πολλά από την τσέπη, καθώς προσφέρεται από 32.990 ευρώ με το πρωτοποριακό πρόγραμμα απόκτησης FREEDOM 100.

Βγάζει… μάτι στο δρόμο

Όλα ξεκινούν από την εικόνα και το Geely STARRAY EM–i ξεχειλίζει από χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει.

Μεσαίου μεγέθους SUV, με μινιμαλιστική και βραβευμένη φιλοσοφία σχεδίασης, σμιλευμένες καμπύλες, χρωμιωμένο περίγραμμα παραθύρων, λεπτά φώτα LED που ενώνονται με μια συνεχή λωρίδα φωτός εμπρός και πίσω -για ενιαία ταυτότητα-, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, διακριτικά σπόιλερ και ράγες οροφής αλουμινίου.

Βγάζει συναίσθημα και επιφωνήματα στην καμπίνα

Κι αν η πρώτη εικόνα σε κερδίζει, περνώντας στην καμπίνα θα χρειαστείς κάποια δευτερόλεπτα μέχρι να καταλάβεις ότι έχεις μείνει με το στόμα ανοικτό.

Η μινιμαλιστική φιλοσοφία απαντάται και στο εσωτερικό, με παντελή απουσία φυσικών διακοπτών στο ταμπλό, καθώς όλες οι ρυθμίσεις γίνονται από την οθόνη αφής 15,4 ιντσών, ultra–narrow bezel με LTPS LCD τεχνολογία και 85,08% screen–to–body ratio. Ένας περιστροφικός διακόπτης με τέσσερα πλήκτρα εξυπηρετούν για τη ρύθμιση του κλιματισμού, η κονσόλα σε στυλ γέφυρας διαθέτει πολύ αποθηκευτικό χώρο από κάτω και από πάνω, με ποτηροθήκες και θέσεις για επαγωγική φόρτιση smartphone, ενώ χειριστήρια για λοιπές ενδείξεις θα βρούμε στο πολύ σπορ, δερμάτινο τιμόνι, με επίπεδο κάτω τμήμα.

Η ψηφιακή τεχνολογία επεκτείνεται στον 10,2 ιντσών πίνακα οργάνων, και στο 13,8 ιντσών Head–Up–Display (W–HUD) με φωτεινότητα 12.000 nits, που χαρίζει εξαιρετική ορατότητα ακόμη και υπό έντονο ήλιο, που έχουμε άπλετο στη χώρα μας.

Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός 256 χρωμάτων, η διχρωμία και η ταπετσαρία από συνθετικό δέρμα σου βγάζουν το συναίσθημα που θέλεις, όπως και το φινίρισμα, ενώ τα εργονομικά μπροστινά καθίσματα διαθέτουν αερισμό, θέρμανση, σύστημα μασάζ και μνήμη, με τα 9 στρώματα στο μαξιλάρι να προσφέρουν απόλυτη άνεση, καλύτερη και από το σαλόνι του σπιτιού σου.

Τα επιφωνήματα έρχονται από τον θαυμάσιο ήχο που χαρίζει το Flyme Auto Infotainment, με υποστήριξη Apple CarPlay και Android Auto, με 16 ηχεία και 1000W ψηφιακό ενισχυτή, ενώ το αποκλειστικό ηχείο στα προσκέφαλα είναι μοναδικό στην κατηγορία του. Μάλιστα, προσφέρει τέσσερις επαγγελματικές λειτουργίες ακρόασης: Share, Drive, Private και Smart Switch, δημιουργώντας εμπειρία ήχου, σαν να βρίσκεται σε Dolby Stereo κινηματογράφο!

Επιφωνημάτων συνέχεια με τις έξυπνες λειτουργίες, όπως το camping space mode, που προσαρμόζει έξυπνα οθόνες, μουσική και φωτισμό για απόλυτη χαλάρωση, ενώ παρέχει -με ένα πλήκτρο- εξωτερική τροφοδοσία (V2L) για ψυχαγωγία έξω από το όχημα.

Χάρη στο μεγάλο μεταξόνιο των 2,755 μ., και την ειδική πλατφόρμα, η άνεση είναι ενδεδειγμένη για 5 ενήλικες επιβάτες, με πολύ χώρο για κεφάλι, ώμους, γόνατα και πόδια. Με 33 έξυπνες λύσεις αποθήκευσης, και χώρο αποσκευών 428 λίτρων, με επιπλέον κρυφό κάτω δάπεδο 100 λίτρων, που με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων φτάνει τα 2.065 λίτρα, το Geely STARRAY EM–i είναι, πράγματι, για μεγάλα ταξίδια.

Βγάζει και άπειρα χιλιόμετρα

Το Geely Starray EM–i ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Σε μια εποχή που η τιμή των καυσίμων έχει πάρει την ανιούσα, αυτό που θέλεις είναι οικονομία καυσίμου. Και αυτό το κάνει πράξη το νέο plug-in hybrid κινητήριο σύστημα του μοντέλου, που αποτελείται από έναν κινητήρα βενζίνης 1.5lt – 100 PS (73 kW), με κορυφαία θερμική απόδοση 46,5% και από έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα 218 PS (160 kW) με 262 Nm ροπής. Το σύνολο καταγράφει μέγιστη απόδοση κινητήρα 98,02% και συνολική απόδοση ηλεκτρικής κίνησης 92,5%!

Τα δύο μοτέρ μπορούν να συνδυαστούν είτε με μπαταρία 18,4 kWh που χαρίζει ηλεκτρική αυτονομία 83 χλμ. (112 χλμ. σε αστικό κύκλο) και συνολική 943 χλμ., είτε με μπαταρία 29,8 kWh, με 136 ηλεκτρικά χιλιόμετρα (185 χλμ. σε αστικό περιβάλλον) και 996 χλμ., συνολικά. Με αυτές τις ηλεκτρικές αυτονομίες μπορείς να κινείσαι καθημερινά αθόρυβα, χωρίς να ρυπαίνεις, και απόλυτα οικονομικά, με τη μέση κατανάλωση να είναι μόλις 2,4 λίτρα στα 100 χλμ. με τη μικρότερη μπαταρία και ακόμα χαμηλότερα, στα 1,4 λίτρα με τη μεγαλύτερη μπαταρία. Πραγματικά εντυπωσιακό.

Ασφάλεια και προστασία

Βασισμένο στην GEA αρχιτεκτονική πλατφόρμας, που εκτός από χώρους, ηχομόνωση, λογισμικό που υποστηρίζει ενημερώσεις over-the-air (OTA), και ιδανική διάταξη κινητήρων – μπαταρίας, το σύστημα ασφαλείας με απομόνωση καυσίμου-ηλεκτρικής ενέργειας διαθέτει 8 κορυφαίες δομές ασφαλείας, που δημιουργούν απροσπέλαστο φρούριο τόσο για το ρεζερβουάρ όσο και για τη μπαταρία. Η ασφάλεια της μπαταρίας διασφαλίζεται μέσω του Geely Battery Safety System, με δομή «σάντουιτς», υπάρχουν 7 αερόσακοι και κάμερα υψηλής ακρίβειας με δύο ραντάρ mm–wave (360 μοίρες περιμετρική κάλυψη), προσφέροντας υποστηρικτικές λειτουργίες κατά την οδήγηση: LDW (Lane Departure Warning), CMSF (Collision Mitigation System), LCA (Lane Change Assist), και RCW (Rear Cross-Traffic Warning).

Στον τομέα της ενεργητικής ασφάλειας, το Geely STARRAY EM–i διαθέτει 16 συστήματα υποβοήθησης οδηγού επιπέδου L2 (ADAS), που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης (AEB), Έξυπνο Cruise Control (ICC) και Ανίχνευση Τυφλού Σημείου (BSD).

Δε βγάζεις πολλά από την τσέπη

Με το αμιγώς ηλεκτρικό Geely EX5 γνωρίσαμε το καινοτόμο πρόγραμμα FREEDOM 100, για πιο εύκολη απόκτηση του μοντέλου. Τώρα, το πρόγραμμα αυτό ισχύει και για το plug-in hybrid Geely Starray EM-i.

Το πρόγραμμα προσφέρει εναλλακτικές προτάσεις απόκτησης, για τις εκδόσεις PRO και TECH (υπάρχει και έκδοση ULTRA): FREEDOM Bonus με άμεσο οικονομικό όφελος 2.000 ευρώ και FREEDOM Finance με 0% επιτόκιο για 60 μήνες και μόλις 254 ευρώ/μήνα ή 3,9% επιτόκιο για 72 μήνες και δόση 397 ευρώ/μήνα ή 7,9% επιτόκιο από 0% προκαταβολή και έως 96 μήνες εξόφληση.

Οι τιμές ξεκινούν από 34.990 ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνεται το πρόγραμμα FREEDOM 100.

Το Geely Starray EM-I είναι μοντέρνο σχεδιαστικά, με άριστη εργονομία και τεχνολογία αιχμής, που σε κάνει να νιώθεις ότι η συμβίωση μαζί του είναι μια καθημερινή ευχαρίστηση και όχι συνήθεια ή ανάγκη.