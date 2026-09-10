Μειώσεις τιμών στο Nio EL6 κατά 11.000 ευρώ, και κατά 7.500 ευρώ στο ΕΤ5

Με μειώσεις τιμών μπήκε, ημερολογιακά, στο φθινόπωρο η Μοτοδυναμική, αναφορικά με την κινεζική μάρκα NIO, την οποία εισάγει.

Συγκεκριμένα, προσφέρει με όφελος έως 11.000 ευρώ το NIO EL6 και με 7.500 ευρώ το NIO ET5, τα οποία βασίζονται στη νέα τεχνολογική αρχιτεκτονική της NIO και ενσωματώνουν καινοτομίες όπως το Banyan Intelligent System, τη βραβευμένη AI βοηθό NOMI, δυνατότητες συνεχούς αναβάθμισης λογισμικού μέσω Over-the-Air (OTA) updates, καθώς και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

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Το NIO EL6, ένα premium ηλεκτρικό, τετρακίνητο SUV, χαρίζει αυτονομία που φτάνει έως 529 χιλιόμετρα, με μπαταρία 75 kWh.

Κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά, φέρει και πανοραμική οροφή.

Οι τιμές ξεκινούν από 58.200 ευρώ.