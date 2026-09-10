Τέλος οι δοκιμές, μπαίνει στην παραγωγή η νέα BMW Σειρά 3

Στις εγκαταστάσεις του BMW Group έξω από το Miramas, στη νότια Γαλλία, ολοκληρώνει η νέα BMW Σειρά 3 τον τελευταίο κύκλο δοκιμών οδικής συμπεριφοράς. Το νέο μοντέλο υποβάλλεται σε μεγάλη ποικιλία δοκιμασιών οδηγικής συμπεριφοράς, σε διάφορα οδοστρώματα, από οβάλ πίστα υψηλών ταχυτήτων έως διάφορες πίστες handling. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Προηγουμένως ολοκλήρωσε ένα εκτενές και ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα εξέλιξης, στις παγωμένες, χιονισμένες εκτάσεις του χειμερινού κέντρου δοκιμών του BMW Group στο Arjeplog, καθώς και δοκιμές υψηλής καταπόνησης στην «πράσινη κόλαση» του Nurburgring.

Καθοριστικός παράγοντας για την ευελιξία της νέας BMW Σειράς 3 είναι η σχεδόν ιδανικά ισορροπημένη κατανομή βάρους ανά άξονα, έχοντας μακρύτερο μεταξόνιο και φαρδύτερα μετατρόχια. Παράλληλα, τα πλήρως διασυνδεδεμένα ψηφιακά συστήματα ελέγχου εξασφαλίζουν μέγιστη ευελιξία και σταθερότητα, ενώ βελτιώσεις έχουν γίνει στα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης, για μεγαλύτερη ακρίβεια χειρισμού. Η νέα BMW Σειρά 3 διαθέτει εμπρός ανάρτηση με γόνατα διπλών συνδέσμων και πίσω άξονα πέντε συνδέσμων, με νέας σχεδίασης αμορτισέρ που ρυθμίζουν συνεχώς την απόσβεσή τους. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Όλα τα νέα μοντέλα της BMW Σειράς 3 υιοθετούν επίσης την εκφραστική σχεδιαστική γλώσσα της Neue Klasse, με μία νέα και άμεσα αναγνωρίσιμη ερμηνεία της χαρακτηριστικής μπροστινής όψης με τα τέσσερα φωτιστικά στοιχεία, αλλά και στο εσωτερικό, με το BMW Panoramic iDrive με λογισμικό BMW Operating System X.

Η σύγχρονη σχεδίαση 2,5 όγκων αναδεικνύει τις χαρακτηριστικές αναλογίες ενός σπορ sedan της BMW. Η αμιγώς ηλεκτρική BMW i3 και τα υπόλοιπα μοντέλα της BMW Σειράς 3 διαφέρουν μόνο στις λεπτομέρειες, οι οποίες διαμορφώνονται ανάλογα με το εκάστοτε σύστημα κίνησης. Το μοντέλο θα λανσαριστεί με τετρακύλινδρους και εξακύλινδρους κινητήρες ήπιας υβριδικής τεχνολογίας 48V, και σε ηλεκτρική έκδοση. Η αιχμή του δόρατος με κινητήρες εσωτερικής καύσης είναι η BMW M350 xDrive. Το συγκεκριμένο μοντέλο M Performance διαθέτει ειδική ρύθμιση πλαισίου, με περαιτέρω αυξημένη στρεπτική και κατακόρυφη ακαμψία, ενώ αποτελεί τη μοναδική έκδοση της νέας BMW Σειράς 3 που εφοδιάζεται με εξακύλινδρο κινητήρα ήπιας υβριδικής τεχνολογίας, ισχύος 443 hp. Το οκτατάχυτο κιβώτιο BMW Steptronic και το σύστημα τετρακίνησης BMW xDrive ανήκουν στον βασικό εξοπλισμό. Διαθέτει adaptive M ανάρτηση, διαφορικό M Sport και σπορ σύστημα διεύθυνσης, επιταχύνοντας στα 0-100 χλμ./ώρα μόλις 4,1 δευτερόλεπτα.