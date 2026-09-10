Το 1.000.000ό Ford Puma και η ιστορία πίσω από την ιδιοκτήτριά του

Ένα ηλεκτρικό Puma Gen-E σε απόχρωση Electric Yellow, ήταν το 1.000.000ό Ford Puma που παράχθηκε από καταβολής του μοντέλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αυτοκίνητο κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο παραγωγής της Ford Otosan στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Εκεί βρέθηκε η ιδιοκτήτριά του Karen Horton, προσκεκλημένη για να παρακολουθήσει όλη τη διαδικασία παραγωγής του επετειακού μοντέλου, η οποία αρχικά δεν γνώριζε ότι η παραγγελία της αφορούσε το 1.000.000ό Puma. Η εμπειρία ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστή, με την Karen να φωτογραφίζεται με το νέο της αυτοκίνητο πριν από την επίσημη τελετή.

Αφορμή για την επιλογή του αυτοκινήτου της Karen αποτέλεσε ο γιος της, ο οποίος εργάζεται ως μηχανικός στη Ford, και ήταν εκείνος που την παρότρυνε να δοκιμάσει ένα νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E, παρότι η ίδια δεν είχε οδηγήσει ποτέ στο παρελθόν ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Όμως, ένα σύντομο test-drive ήταν αρκετό για να κερδίσει την εμπιστοσύνη της. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έβαζα περίπου 80 λίρες βενζίνη κάθε μήνα στο προηγούμενο αυτοκίνητό μου – τώρα ξοδεύω περίπου 20 λίρες για ηλεκτρική ενέργεια. Το συνδέω στην πρίζα για φόρτιση μερικές φορές την εβδομάδα και απλώς χρησιμοποιώ την εφαρμογή για φόρτιση έως το 80% και το αφήνω όλη τη νύχτα. Από εκεί και πέρα, λάτρεψα αμέσως το σύστημα one-pedal. Με αυτό μπορώ να αυξήσω την φόρτιση της μπαταρίας», ανέφερε η Karen, η οποία προχώρησε στην αγορά προς αντικατάσταση του αυτοκινήτου που κατείχε επί 9 χρόνια. Μάλιστα, το Puma Gen-E ήταν το 28ο Ford που περνούσε στην κατοχή της οικογένειάς της, ενώ αυτή τη στιγμή ο σύζυγός της οδηγεί μια Mustang Dark Horse. «Το λατρεύω. Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο εύκολο είναι να οδηγείς αυτό το αυτοκίνητο. Οι κάμερες στάθμευσης βοηθούν πολύ, αλλά και η απόκριση και η άμεση ισχύς του κινητήρα. Με ξάφνιασε λίγο στην αρχή, αλλά στην πραγματικότητα μου δίνει την αίσθηση ότι είμαι πολύ πιο ασφαλής, γιατί όταν χρειάζομαι την επιτάχυνση δεν υπάρχει δισταγμός. Η ηλεκτρική ώθηση σου δίνει αυτοπεποίθηση», δήλωσε η Karen.