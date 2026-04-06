Mercedes-Benz: Ανανεώθηκε η GLS, η S-Class των SUV

Η νέα GLS της Mercedes‑Benz ως S‑Class των SUV, ενσαρκώνει ένα σύγχρονο όραμα πολυτέλειας, άνεσης και ψηφιακής νοημοσύνης.

Το πλέον όρθιο αστέρι της Mercedes‑Benz στο καπό, είναι ένα καθιερωμένο σήμα κατατεθέν της S‑Class και ενισχύεται έντονα από τη μεγαλύτερη μάσκα, το εντυπωσιακό χρωμιωμένο πλαίσιο, τον φωτισμό περιγράμματος, και τα ιδιαίτερα χρωμιωμένα πτερύγια. Διαθέτει νέο προφυλακτήρα και νέα φωτιστικά τελευταίας γενιάς DIGITAL LIGHT, που παράγει ένα πεδίο φωτισμού περίπου 40% μεγαλύτερο, και καταναλώνουν έως και 50% λιγότερη ενέργεια από πριν.

Στην καμπίνα, η πλήρως ανασχεδιασμένη αρχιτεκτονική οθόνης με τη στάνταρ MBUX Superscreen προσδίδει μια μοντέρνα αύρα.

Στον βασικό εξοπλισμό, η Superscreen MBUX εκτείνεται σε όλο το πιλοτήριο ως ενιαία γυάλινη επιφάνεια, δημιουργώντας ένα αρμονικό σκηνικό για τρεις οθόνες 12,3 ιντσών σε μια καθαρή, διαισθητική διάταξη. Τα ατμοσφαιρικά στυλ ενισχύουν το μοναδικό εφέ της Superscreen MBUX με μοτίβα φόντου.

Στα πίσω καθίσματα υπάρχουν δύο κομψές οθόνες 11,6 ιντσών και μια σειρά από έξυπνες λειτουργίες.

Επίσης, η πλοήγηση συνδυάζει την τεχνολογία Google Maps με την αγαπημένη διεπαφή και τις υπηρεσίες της Mercedes‑Benz.

Η νέα GLS είναι 7θέσια, και στην τρίτη σειρά μπορούν να καθίσουν επιβάτες ύψους έως 1,94 μ.

Επίσης, η GLS είναι εξοπλισμένη με μια εντυπωσιακή σειρά αισθητήρων: δέκα εξωτερικές κάμερες καθώς και έως πέντε ραντάρ και δώδεκα υπερηχητικοί αισθητήρες καταγράφουν το περιβάλλον με ακρίβεια. Αυτή η σουίτα αισθητήρων συνεργάζεται με μια ισχυρή μονάδα ελέγχου που χρησιμοποιεί MB.OS, το λειτουργικό σύστημα Mercedes-Benz. Αυτό καθιστά την GLS έναν έξυπνο σύντροφο. Επίσης, οι ασύρματες ενημερώσεις διατηρούν το όχημα ενημερωμένο συνεχώς.

Χάρη στη νέα γκάμα κινητήρων, τα νέα μοντέλα GLS προσφέρουν μια νέα, πιο ευέλικτη εμπειρία οδήγησης.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η έκδοση GLS 580 4MATIC V8 με την ισχύ του 4.0lt μοτέρ να έχει αυξηθεί στους 537 ίππους και τη μέγιστη ροπή στα 750 Nm.

Στην GLS 450 4MATIC (381hp), ο εξακύλινδρος, τριών λίτρων βενζινοκινητήρας έχει αυξημένη ροπή στα 560 Nm, ενώ τα δύο εξακύλινδρα, τριών λίτρων μοντέλα ντίζελ, η GLS 350d 4MATIC (313 ίππους ισχύ) και η GLS 450d 4MATIC (367hp), είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρικά θερμαινόμενο καταλύτη.

Όλοι οι κινητήρες διαθέτουν ενσωματωμένη γεννήτρια εκκίνησης, με ηλεκτρικό σύστημα 48V, το οποίο επιτρέπει λειτουργίες όπως η κύλιση, η ώθηση και η ανάκτηση ενέργειας, με αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση καυσίμου. Επιπλέον, οι κινητήρες ξεκινούν με τη βοήθεια του ISG, με τη λειτουργία start-stop να είναι ελάχιστα αισθητή στον οδηγό.

Καταλήγοντας, το ανανεωμένο μοντέλο φέρει E‑ACTIVE BODY CONTROL, ένα από τα πιο έξυπνα συστήματα ανάρτησης SUV στην αγορά, με νέα ρύθμιση αμορτισέρ που βασίζεται στο cloud με AIRMATIC, ρυθμίζοντας αυτόματα την απόσβεση λίγο πριν συναντήσει μια ανωμαλία στο δρόμο.