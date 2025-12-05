Mercedes-Benz: Από 49.550 ευρώ η εξηλεκτρισμένη CLA

Στην Ελλάδα βρίσκεται η ανανεωμένη Mercedes-Benz CLA, η οποία είναι διαθέσιμη τόσο σε ήπια υβριδικές εκδόσεις, όσο και σε αμιγώς ηλεκτρικές.

Η νέα CLA είναι ανασχεδιασμένη, με μακρύ μεταξόνιο, κοντούς προβόλους και δυναμικό πίσω μέρος, που προσομοιάζει σε GT. Η εμβληματική και σπορ μάσκα σε σχήμα Α έχει αναδιαμορφωθεί για την ηλεκτρική εποχή. Το ενιαίο star panel φωτίζεται πλήρως, για πρώτη φορά σε μοντέλο παραγωγής της Mercedes-Benz, και τα συνολικά 142 κινούμενα LED αστέρια με χρωμιωμένη εμφάνιση δημιουργούν μια μοναδική φωτεινή υπογραφή της μάρκας. Ένα από τα ελάχιστα οπτικά στοιχεία που διαφοροποιούν την υβριδική CLA, είναι η κλασική μάσκα ψυγείου με μοτίβο Mercedes-Benz σε χρώμιο, πλαισιωμένη από μία φωτιστική λωρίδα LED.

Στο εσωτερικό της CLA, δεσπόζει η προαιρετική, αιωρούμενη οθόνη MBUX Superscreen που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του εσωτερικού, με οθόνη οδηγού 10,25 ιντσών και κεντρική οθόνη 14 ιντσών. Η οθόνη MBUX Superscreen διατίθεται προαιρετικά και με επιπλέον οθόνη 14 ιντσών για τον μπροστινό επιβάτη.

Η κεντρική κονσόλα φαίνεται σα να αιωρείται, και χωρίζεται σε δύο επίπεδα. Το επάνω τμήμα προσφέρει μια μεγάλη, τρισδιάστατη διακοσμητική επιφάνεια – με ενσωματωμένη διπλή ποτηροθήκη και προαιρετικά μία βάση ασύρματης φόρτισης smartphone.

Η νέα CLA είναι το πρώτο μοντέλο που λειτουργεί αποκλειστικά με το νέο λειτουργικό σύστημα Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), που έχει αναπτυχθεί εσωτερικά, και την καθιστά την πιο έξυπνη Mercedes-Benz όλων των εποχών.

Το MB.OS σηματοδοτεί την έναρξη της νέας, τέταρτης γενιάς του MBUX – ενός κόσμου όπου το αυτοκίνητο προσαρμόζεται πλήρως στον οδηγό. Προσφέρει νέα επίπεδα εξατομίκευσης και φυσική επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής. Το νέο MBUX είναι το πρώτο σύστημα infotainment που ενσωματώνει Τεχνητή Νοημοσύνη, τόσο από τη Microsoft όσο και από τη Google.

Επίσης, με τη δύναμη της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, ο νέος ψηφιακός βοηθός MBUX Virtual Assistant αλλάζει τη σχέση μεταξύ οδηγού και αυτοκινήτου. Προσφέρει διαλόγους πολλών επιπέδων – φυσικούς, ζεστούς και πολυδιάστατους, όπως ακριβώς θα μιλούσες με έναν φίλο, έχοντας μάλιστα και βραχυπρόθεσμη μνήμη. Βασισμένος στο ChatGPT-4o και σε αναζητήσεις μέσω Microsoft Bing, συγκεντρώνει τη γνώση ολόκληρου του διαδικτύου. Χάρη στο Google Gemini, είναι απόλυτα καταρτισμένος σε θέματα πλοήγησης και μπορεί να

Κι ακόμα, στη νέα CLA, η εμπειρία πλοήγησης στηρίζεται στο Google Maps.

Η νέα CLA εξοπλίζεται με ένα πλήρες πακέτο προηγμένων συστημάτων ασφαλείας, καθώς και με το Distance Assist DISTRONIC. Τα επιπλέον συστήματα άνεσης και υποβοήθησης εντάσσονται από τη Mercedes-Benz στη νέα ομπρέλα τεχνολογιών MB.DRIVE.

Στάνταρ είναι και η ευρύχωρη πανοραμική οροφή, με θερμομονωτικό πολυστρωματικό κρύσταλλο ασφαλείας.

Διαθέσιμη σε ηλεκτρικές εκδόσεις: CLA 200 με EQ Technology, ισχύ 165kW και αυτονομία έως 542 χλμ., CLA 250+ με EQ Technology, 200kW ισχύ και έως 792 χλμ. αυτονομία και CLA 350 4MATIC με EQ Technology, τετρακίνηση, με 260kW και 771 χλμ. Ολες συνδυάζονται με κιβώτιο δύο σχέσεων στην κύρια μετάδοση του πίσω άξονα.

Με την ηλεκτρική αρχιτεκτονική των 800 volt η φόρτιση γίνεται πολύ γρήγορη, καθώς μπορεί να φορτίσει με ενέργεια που αντιστοιχεί σε αυτονομία έως 325 χιλιόμετρα μέσα σε δέκα λεπτά.

Οι τιμές στις ηλεκτρικές εκδόσεις ξεκινούν από 49.550 ευρώ.

Εξάλλου, προσφέρονται και οι υβριδικές εκδόσεις 48 volt, όλες με μοτέρ βενζίνης 1.5lt: CLA 180 με 136hp, CLA 200 με 163hp και σε τετρακίνητη έκδοση και CLA 220 με 190hp, επίσης και σε τετρακίνητη έκδοση.

Οι τιμές στις υβριδικές εκδόσεις ξεκινούν από 49.990 ευρώ.

Τα υβριδικά μοντέλα CLA μπορούν να κινούνται αμιγώς ηλεκτρικά και να ανακτούν ενέργεια, καθώς ο ηλεκτροκινητήρας, ο μετατροπέας και το κιβώτιο ταχυτήτων σχηματίζουν μια ολοκληρωμένη μονάδα.