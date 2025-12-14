Mercedes-Benz: Διαθέσιμη η φρεσκαρισμένη GLC με EQ technology

Η ανανεωμένη ηλεκτρική GLC ωθεί ένα bestseller της Mercedes-Benz σε μια νέα εποχή.

Η αναβαθμισμένη σχεδιαστική γλώσσα του μοντέλου, με EQ technology, διαθέτει μια εμβληματική φωτιζόμενη high-tech μάσκα.

Επίσης, η πανοραμική οροφή SKY CONTROL με γυαλί που εναλλάσσεται σε διαφανές / αδιαφανές και περιβαλλοντικό φωτισμό που φωτίζει 162 αστέρια στον νυχτερινό ουρανό, προσφέρει νέο επίπεδο κομψότητας και αίσθησης ευρυχωρίας.

Στην καμπίνα δεσπόζει η ολοκαίνουρια ενιαία MBUX HYPERSCREEN μήκους 99,3 εκατοστών (39,1 ιντσών), η οποία είναι η μεγαλύτερη οθόνη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Mercedes-Benz.

Ως προς τα υλικά, για πρώτη φορά, το προαιρετικό Vegan Package προσφέρει μια πολυτελή σειρά εσωτερικών υλικών πιστοποιημένων από την Vegan Society.

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι παρούσα στη νέα GLC, υποστηριζόμενη από τον υπερ-εγκέφαλο MB.OS, χαρίζοντας μια πιο διαισθητική εμπειρία.

Το μοντέλο είναι διαθέσιμο σε μια έκδοση, τετρακίνητη GLC 400 4MATIC, η οποία διαθέτει δύο ηλεκτρομοτέρ ισχύος 489 ίππων, με 800 Nm ροπής. Επιταχύνει σε 4,3 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα, με τελική ταχύτητα 210 χλμ./ώρα. Η μπαταρία 94 kWh προσφέρει αυτονομία έως 715 χλμ.

Υπάρχουν τρία επίπεδα εξοπλισμού, και οι τιμές ξεκινούν από 71.950 ευρώ.

Το σύστημα πέδησης One-Box συνεισφέρει στην εμπειρία οδήγησης, με σταθερή επιβράδυνση, είτε μέσω ανάκτησης ενέργειας είτε με μηχανικό φρενάρισμα.

Τα δε συστήματα MB.DRIVE αξιοποιούν έως δέκα εξωτερικές κάμερες, πέντε αισθητήρες ραντάρ και δώδεκα αισθητήρες υπερήχων, προσφέροντας κορυφαία απόδοση από τα συστήματα προηγμένης υποβοήθησης οδήγησης.

Εξοπλισμένη με έξυπνη αερανάρτηση από την S-Class και τετραδιεύθυνση πίσω άξονα, η νέα GLC είναι πιο άνετη στο δρόμο και πιο ευέλικτη, ενώ μέσω της υπηρεσίας MB.CHARGE Public, προσφέρεται και λειτουργία κράτησης θέσης σταθμού φόρτισης.