Mercedes-Benz: Επικό, διηπειρωτικό ταξίδι «140 Χρόνια. 140 Μέρη»

Η παρουσίαση της νέας S-Class, στις 29 Ιανουαρίου 2026 – μια ημερομηνία ορόσημο που σηματοδοτεί ακριβώς 140 χρόνια από την κατάθεση του αρχικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας – είναι το πρώτο γεγονός από όσα θα ακολουθήσουν για τον εορτασμό των 140 ετών της Mercedes‑Benz.

Με τίτλο «140 Χρόνια. 140 Μέρη», η γερμανική μάρκα ξεκινά ένα επικό, διηπειρωτικό ταξίδι σε 140 εμβληματικές τοποθεσίες.

Τρία νέα S-Class Saloon θα ξεκινήσουν μια παγκόσμια περιπέτεια. Το ταξίδι εκτείνεται σε περισσότερα από 50.000 χλμ. σε όλη την Ευρώπη, τη Νότια Αμερική, τη Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία, την Ασία και την Αφρική – επισκεπτόμενα χώρες, πόλεις και κοινότητες σε κάθε ήπειρο όπου η Mercedes‑Benz έχει αφήσει το στίγμα της. Είναι το πιο φιλόδοξο ταξίδι μάρκας που έχει επιχειρηθεί ποτέ. Η διαδρομή καλύπτει ορόσημα της μάρκας και θρυλικές διαδρομές – όπως η Route 66, η οποία θα γιορτάσει την 100ή επέτειό της το 2026 – σε μεγαλουπόλεις όπως το Μπουένος Άιρες, η Σαγκάη και το Σίδνεϊ. Η διαδρομή έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στη Στουτγάρδη τον Οκτώβριο του 2026, από όπου ξεκίνησε το ταξίδι.

Καταλήγοντας, τα επόμενα δύο χρόνια η Mercedes‑Benz θα λανσάρει περισσότερα από 40 νέα μοντέλα που συνδυάζουν την παράδοση με την καινοτομία.