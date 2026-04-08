Mercedes-Benz: GLE: Πλήρως εκσυγχρονισμένη, με περίπου 3.000 νέα ή αναθεωρημένα εξαρτήματα

Το 1997, η Mercedes‑Benz άνοιξε το δρόμο για την κατηγορία premium SUV με την M-Class, τον προκάτοχο της GLE.

Τώρα, η γερμανική μάρκα παρουσιάζει την νέα GLE, με περίπου 3.000 νέα ή αναθεωρημένα εξαρτήματα, με ξεχωριστές λεπτομέρειες φωτισμού μπροστά – δύο οριζόντια διατεταγμένα μοτίβα αστεριών στους προβολείς δημιουργούν μια τολμηρή νέα οπτική υπογραφή -, φωτιζόμενο κεντρικό αστέρι και φωτισμός περιγράμματος της μεγαλύτερης μάσκας.

Επίσης, φέρει την τελευταία τεχνολογία DIGITAL LIGHT που παράγει ένα πεδίο φωτός υψηλής ανάλυσης, περίπου 40% μεγαλύτερο, ενώ η μονάδα φωτισμού καταναλώνει έως και 50% λιγότερη ενέργεια από τον προκάτοχό της.

Στην καμπίνα, στάνταρ είναι η Superscreen MBUX που εκτείνεται σε όλο το πιλοτήριο ως ενιαία γυάλινη επιφάνεια, με τρεις οθόνες 12,3 ιντσών σε μια σαφή, διαισθητική διάταξη.

Κι ακόμα, διαθέτει λειτουργικό σύστημα Mercedes‑Benz (MB.OS), που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, καθιστά το νέο μοντέλο την πιο έξυπνη GLE μέχρι σήμερα, ενσωματώνοντας κάθε λειτουργία και διατηρώντας την συνεχώς ενημερωμένη μέσω over-the-air.

Φέρει εικονικό βοηθό MBUX που μπορεί να διεξάγει σύνθετους διαλόγους, ενώ η πλοήγηση συνδυάζει την τεχνολογία Google Maps με την αγαπημένη διεπαφή και τις υπηρεσίες του Mercedes MBUX.

Νέα στοιχεία σχεδίασης και χαρακτηριστικά άνεσης αναβαθμίζουν το εσωτερικό, ενώ το τιμόνι υιοθετεί την αγαπημένη ιδέα ελέγχου «rocker-and-roller».

Στάνταρ είναι και μία από τις μεγαλύτερες πανοραμικές, ανοιγόμενες οροφές, ενώ το ENERGIZING AIR CONTROL που χρησιμοποιεί ένα νέο ηλεκτρικό φίλτρο που καθαρίζει τον εσωτερικό αέρα κάθε 90 δευτερόλεπτα.

Πιο άνετη στο δρόμο, με το E‑ACTIVE BODY CONTROL να ρυθμίζει κάθε τροχό ξεχωριστά, και χάρη στη νέα ρύθμιση των αμορτισέρ, που βασίζεται στο cloud με το AIRMATIC, το όχημα ρυθμίζει αυτόματα την απόσβεση λίγο πριν συναντήσει μια ανωμαλία στον δρόμο.

Σε εξοπλισμό διαθέτει μια εκτεταμένη σουίτα αισθητήρων – δέκα κάμερες και έως πέντε αισθητήρες ραντάρ και 12 υπερηχητικοί αισθητήρες εξασφαλίζουν το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και υποβοήθησης.

Εχει και ικανότητα ρυμούλκησης έως 3,5 τόνους.

Με την εισαγωγή μιας νέας γκάμας κινητήρων, τα νέα μοντέλα GLE προσφέρουν μια πιο δυναμική και ευέλικτη εμπειρία οδήγησης.

Θα προσφέρεται σε τετρακίνητες εκδόσεις, με κορυφαία στη γκάμα την GLE 580 4MATIC με κινητήρα 4.0 lt V8 που αποδίδει τώρα 537 ίππους και έχει μεγαλύτερη ροπή στα 750 Nm. Η έκδοση GLE 450 4MATIC, φέρει εξακύλινδρο, τρίλιτρο βενζινοκινητήρα με 381 ίππους και ροπή τα 560 Nm (+12%).

Τα δύο εξακύλινδρα μοντέλα ντίζελ, η GLE 350d 4MATIC και η GLE 450d 4MATIC, με τρίλιτρο μοτέρ, αποδίδουν 286 και 367 ίππους, αντίστοιχα, ενώ είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρικό καταλύτη θέρμανσης.

Όλοι οι βενζινοκινητήρες και οι πετρελαιοκινητήρες διαθέτουν ενσωματωμένη γεννήτρια εκκίνησης, με ηλεκτρικό σύστημα 48V, ενώ με τη βοήθεια του ISG η λειτουργία start-stop είναι ελάχιστα αισθητή στον οδηγό, όπως και η μετάβαση από την κύλιση με τον κινητήρα σβηστό σε ισχυρή επιτάχυνση.

Διαθέσιμη και η plug-in υβριδική GLE 450e 4MATIC με περισσότερη ισχύ, στους 326 ίππους (240 kW) από τον τρίλιτρο κινητήρα βενζίνης και επιπλέον 135 kW από το ηλεκτρομοτέρ, με τη μπαταρία να χαρίζει 106 χλμ. αυτονομίας, σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία.