Mercedes-Benz: Η ανανεωμένη, ηλεκτρική GLB με αυτονομία έως 631 χλμ. – Αναμένεται και υβριδική έκδοση

Φρεσκαρισμένη σχεδιαστικά έρχεται η Mercedes-Benz GLB, με ριζικά ανασχεδιασμένο εσωτερικό με το νέο Superscreen, πιο πρακτική και με χώρους για έως 7 άτομα, με 3η σειρά καθισμάτων.

Με ισχυρές αναλογίες SUV, όρθιο μπροστινό μέρος, απότομο παρμπρίζ, και κοντούς προβόλους, περιμετρικές επενδύσεις των θόλων των τροχών και 94 ξεχωριστά κινούμενα αστέρια LED στη χρωμιωμένη μάσκα, διαθέτει μια γενναιόδωρη πανοραμική οροφή SKY CONTROL, που μεταβάλλει τη σκίαση, ενώ τη νύχτα προσφέρει μια μοναδική οπτική εμπειρία με τα 158 αστέρια που φωτίζονται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην καμπίνα, η φαινομενικά αιωρούμενη Superscreen MBUX (προαιρετικά), απαρτίζεται από μια οθόνη 26 εκατοστών (10,25 ιντσών) για τον οδηγό, μια κεντρική οθόνη 35,6 εκατοστών (14 ιντσών) και μια οθόνη 35,6 εκατοστών (14 ιντσών) για τον συνοδηγό. Ένα άλλο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό είναι η αιωρούμενη, σπορ, ψηλά τοποθετημένη κεντρική κονσόλα με έναν επιπλέον αποθηκευτικό χώρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το νέο τιμόνι είναι εργονομικά σχεδιασμένο και εύχρηστο. Ανταποκρινόμενη σε πολλά αιτήματα πελατών, η Mercedes‑Benz επανέφερε έναν διακόπτη για τον περιοριστή και το DISTRONIC, καθώς και έναν κύλινδρο για τον έλεγχο της έντασης του ήχου.

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία στοιχείων διακόσμησης και υλικών εσωτερικού χώρου. Μια άλλη επιλογή εξατομίκευσης είναι η επιλογή 11 στυλ περιβάλλοντος για την οθόνη MBUX Superscreen, της οποίας το χρωματικό σχέδιο συντονίζεται με του πίνακα οργάνων, των χειριστηρίων και του ατμοσφαιρικού φωτισμού.

Η νέα GLB λειτουργεί πλήρως με το εσωτερικά ανεπτυγμένο λειτουργικό σύστημα Mercedes‑Benz (MB.OS), με βελτιωμένη τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η εμπειρία πλοήγησης βασίζεται στο Google Maps.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη, η νέα ηλεκτρική GLB έχει περισσότερο χώρο για το κεφάλι στις δύο πρώτες σειρές καθισμάτων (σύρεται από πάγκος της μεσαίας σειράς), πορτ-μπαγκάζ χωρητικότητας 540 λίτρων στην 5θέσια έκδοση, και έξτρα 127 λίτρα στο μεγαλύτερο μπροστινό πορτ-μπαγκάζ («frunk»).

Θα κυκλοφορήσει σε έκδοση GLB 250+ με τεχνολογία EQ, 200 kW ισχύ και αυτονομία έως 631 χλμ., καθώς και σε GLB 350 4MATIC των 260 kW, με ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 volt και αυτονομία έως 260 χιλιόμετρα. Η γκάμα των μοντέλων σύντομα θα επεκταθεί με επιπλέον ηλεκτρικές εκδόσεις, καθώς και με υβριδική με τεχνολογία 48 volt, που θα φέρει έναν ηλεκτρικό κινητήρα ενσωματωμένο στο κιβώτιο ταχυτήτων. Ο υπερσύγχρονος κινητήρας καύσης θα είναι αρχικά διαθέσιμος σε τρία επίπεδα ισχύος. Τα υβριδικά μοντέλα GLB θα μπορούν να κινούνται αμιγώς ηλεκτρικά και να ανακτούν ενέργεια υπό ορισμένες συνθήκες. Οι αγοραστές θα έχουν την επιλογή μεταξύ κίνησης στους εμπρός τροχούς και 4MATIC.

Η νέα GLB φέρει ανάρτηση με προσαρμοζόμενη απόσβεση, η οποία διατίθεται στάνταρ σε συνδυασμό με ζάντες 20 ιντσών. Οι οδηγοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον διακόπτη DYNAMIC SELECT για να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά απόσβεσης του οχήματος: Comfort με πιο άνετα χαρακτηριστικά απόσβεσης ή Sport για μια σπορ αίσθηση.

Οι εκδόσεις 4MATIC φέρουν ηλεκτροκινητήρα στον μπροστινό άξονα, ο οποίος ενεργοποιείται με εκπληκτική ταχύτητα, όταν χρειαστεί επιπλέον πρόσφυση. Τα μοντέλα 4MATIC διαθέτουν επίσης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TERRAIN. Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης για χωράφια και χωματόδρομους προσαρμόζει τα χαρακτηριστικά του συστήματος μετάδοσης κίνησης, του τιμονιού και των φρένων για να υποστηρίξει τον οδηγό.

Εξάλλου, η ικανότητα ρυμούλκησης είναι έως δύο τόνοι.

Καταλήγοντας, το μοντέλο πλαισιώνεται από μια ολοκληρωμένη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού MB.DRIVE, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου απόστασης DISTRONIC.