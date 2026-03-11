Mercedes-Benz: Η εντυπωσιακή, ολοκαίνουργια και ηλεκτρική VLE που έρχεται τον Σεπτέμβριο

Βασισμένη στη νέα αρθρωτή αρχιτεκτονική Van της Mercedes-Benz, η VLE γράφει το επόμενο κεφάλαιο στην 140χρονη αυτοκινητιστική ιστορία της γερμανικής μάρκας.

Η πλήρως επαναπροσδιορισμένη Grand Limousine συνδυάζει την οδηγική άνεση και τον χειρισμό μιας λιμουζίνας με την ευρυχωρία και την ευελιξία ενός πολυχρηστικού MPV.

Παράλληλα, η τεχνολογία 800 volt που επιτρέπει πολύ γρήγορη φόρτιση, και η μεγάλη μπαταρία που χαρίζει αυτονομία έως 700 χλμ., καθιστούν τη VLE ιδανική για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Είναι πολλά τα στοιχεία που την κάνουν να ξεχωρίζει, όπως η μεγάλη κλειστή μάσκα, τα LED αστέρια φωτιστικά, το επικλινές παρμπρίζ, η κυρτή γραμμή παραθύρων και το κάθετο πίσω τμήμα, που δημιουργούν μια ιδιαίτερη, αεροδυναμική σιλουέτα με συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,25.

Το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει το νέο Van, είναι η άνεση και η ευελιξία, καθώς προσφέρει θέσεις για έως και 8 άτομα.

Τα χειροκίνητα καθίσματα διαθέτουν τέσσερις ενσωματωμένους τροχούς και μπορούν να μετακινηθούν εύκολα μπρος-πίσω, να κλειδωθούν σε οποιαδήποτε θέση ή να αφαιρεθούν εύκολα. Τα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα μπορούν εύκολα να μετακινηθούν μέσω εφαρμογής και κεντρικής μονάδας.

Τα νέα μηχανικά και ηλεκτρικά ατομικά καθίσματα και παγκάκια μπορούν να διαμορφωθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Το αποκορύφωμα είναι ένα ηλεκτρικό Grand Comfort Seat με επιπλέον μαξιλάρι, ασύρματη φόρτιση, οσφυϊκή υποστήριξη, λειτουργία μασάζ και υποστήριξη γάμπας.

Υπάρχουν τέσσερις προκαθορισμένες διαμορφώσεις: Η λειτουργία «Αποσκευές» μετακινεί όλα τα καθίσματα όσο το δυνατόν περισσότερο προς τα εμπρός για να μεγιστοποιήσει τον χώρο αποσκευών – ιδανική για ψώνια ή αποθήκευση αθλητικού εξοπλισμού, η λειτουργία «Executive» μετακινεί τα καθίσματα όσο το δυνατόν περισσότερο προς τα πίσω για να μεγιστοποιήσει τον χώρο για τα πόδια στην πρώτη πίσω σειρά καθισμάτων – ιδανική για μεταφορές VIP, η λειτουργία «Άτομα & Αποσκευές» είναι μια ισορροπημένη διαμόρφωση που εξασφαλίζει άφθονο χώρο αποσκευών και άνετο χώρο για τα πόδια και στις δύο πίσω σειρές – όπως απολαμβάνουν οι επιβάτες της E-Class, και η λειτουργία «Standard» μετακινεί όλα τα καθίσματα πίσω στην κανονική θέση. Ανάλογα με την επιλεγμένη προδιαγραφή, η VLE που είναι εξοπλισμένη με τρεις σειρές καθισμάτων προσφέρει γενναιόδωρο όγκο αποσκευών έως και 795 λίτρα, ενώ εάν αφαιρεθούν όλα τα χειροκίνητα καθίσματα, η χωρητικότητα φθάνει έως και 4.078 λίτρα.

Η νέα VLE διαθέτει ψηφιακό πιλοτήριο – MBUX Superscreen, με τρεις οθόνες πίσω από μια μεγάλη γυάλινη επιφάνεια: μια οθόνη οδηγού 26 εκατοστών (10,25 ιντσών), μια κεντρική οθόνη 35,6 εκατοστών (14 ιντσών) και μια οθόνη 35,6 εκατοστών (14 ιντσών) για τον συνοδηγό. Ενώ ο οδηγός επωφελείται από διάφορες πληροφορίες, ο συνοδηγός μπορεί να απολαύσει μια εξατομικευμένη εμπειρία ψυχαγωγίας – όπως streaming βίντεο, παιχνίδια ή εφαρμογές.

Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η MBUX Rear Space. Κρυμμένη στην επένδυση οροφής, πάνω από τα μπροστινά καθίσματα, η αναδιπλούμενη πανοραμική οθόνη 79 εκατοστών (31,3 ιντσών) με ανάλυση 8K, λειτουργία split-screen και κάμερα οκτώ megapixel, είναι ιδανική για να απολαμβάνουν οι επιβάτες ταινίες, μουσικά βίντεο και παιχνίδια ή να συμμετέχουν σε βιντεοδιασκέψεις.

Η VLE φέρει και τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, με το πιο πρόσφατο MBUX με διαισθητικό και προσωπικό έλεγχο. Επίσης, οι ασύρματες ενημερώσεις προσθέτουν συνεχώς νέες λειτουργίες.

Η ευελιξία συνίσταται στην αερανάρτηση AIRMATIC με έλεγχο ύψους 4 εκατοστών, ενώ το σύστημα διεύθυνσης στον πίσω άξονα, με τους τροχούς να στρίβουν κατά 7 μοίρες, το καθιστούν ευέλικτο και ευκίνητο, επιτρέποντάς του να κινείται εύκολα σε στενά δρομάκια και πολυώροφα πάρκινγκ, με τον κύκλο στροφής να είναι 10,9 μέτρα.

Εντυπωσιακή και η γυάλινη πανοραμική οροφή Sky View με περιμετρικό φωτισμό, ενώ διαθέτει και ηλεκτρικό σκίαστρο για προστασία από το υπερβολικό ηλιακό φως.

Σε εξοπλισμό, το σύστημα υποβοήθησης απόστασης DISTRONIC διατίθεται στάνταρ, ενώ το προαιρετικό σύστημα MB.DRIVE ASSIST προσθέτει ημιαυτόνομο σύστημα διεύθυνσης σε αυτοκινητόδρομους και μια επαναστατική υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας.

Εξάλλου, η VLE μπορεί να ρυμουλκήσει έως 2,5 τόνους με φρένο, φέρει ESP για σταθεροποίηση τρέιλερ και υποβοήθηση ελιγμών τρέιλερ.

Το πρώτο μοντέλο που κυκλοφόρησε είναι η VLE 300 electric, με ισχύ 203 kW και μπαταρία 115 kWh που χαρίζει αυτονομία άνω των 700 χλμ. και θα ακολουθήσει η VLE 400 4MATIC electric με ισχύ άνω των 300 kW, και ίδια μπαταρία, η οποία χάρη στην τεχνολογία 800 volt μπορεί να φορτιστεί εξαιρετικά γρήγορα Το 2027 θα προστεθούν δύο μοντέλα με μπαταρίες λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου (LFP), οι οποίες θα προσφέρουν αξιοποιήσιμη ενέργεια 80 kWh.