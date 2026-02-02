Mercedes-Benz: Η νέα S-Class 50% αναβαθμισμένη και καινοτόμος

Για τον εορτασμό των 140 χρόνων από την εφεύρεση του αυτοκινήτου από τον Carl Benz το 1886, η νέα S‑Class αναδεικνύεται ως το απόλυτο σύμβολο της Mercedes – Benz. Ως το πολυτελές σεντάν με τις καλύτερες πωλήσεις στον κόσμο, έχει βελτιωθεί σε κάθε λεπτομέρεια, και είναι περισσότερο από ένα απλό μοντέλο-ναυαρχίδα της γερμανικής μάρκας.

Με περισσότερο από το 50% της S‑Class – περίπου 2.700 εξαρτήματα – να έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα ή να έχουν ανασχεδιαστεί, το μοντέλο θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Μάλιστα στη Γερμανία έχουν βγάλει τιμή για την έκδοση Mercedes‑Benz S 350 d 4MATIC Saloon, προς 121.356,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%).

Στη νέα S-Class ξεχωρίζει το προαιρετικά φωτιζόμενο αστέρι Mercedes στο καπό, η κατά 20% μεγαλύτερη φωτιζόμενη μάσκα και οι νέοι προβολείς DIGITAL LIGHT επόμενης γενιάς με διπλό αστέρι και καινοτόμο τεχνολογία micro-LED, οι οποίοι προσφέρουν περίπου 40% μεγαλύτερο φωτιστικό πεδίο υψηλής ανάλυσης, συνθέτουν μια εντυπωσιακή και αδιαμφισβήτητη φωτεινή υπογραφή της S-Class.

Το Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), ειδικά εξελιγμένο για τη νέα S-Class, αποτελεί τον κεντρικό υπερυπολογιστή του οχήματος, ενοποιώντας όλους τους τομείς και συνδέοντας όλα τα συστήματα σε ένα ευφυές οικοσύστημα. Σε συνδυασμό με το Mercedes-Benz Intelligent Cloud, υποστηρίζει ασύρματες ενημερώσεις (over-the-air) για πλήθος λειτουργιών διατηρώντας την S-Class πάντα επίκαιρη και έτοιμη για το μέλλον.

Επίσης, η εκτεταμένη χρήση τεχνολογιών μέσω αισθητήρων και η νέα, ισχυρή αρχιτεκτονική υπολογιστών επιτρέπουν συστήματα υποβοήθησης της επόμενης γενιάς. Το MB.DRIVE ASSIST PRO υποστηρίζει ακόμη και την απρόσκοπτη οδήγηση από σημείο σε σημείο σε πυκνή αστική κυκλοφορία – διαθέσιμο αρχικά στην Κίνα, αργότερα στις ΗΠΑ και σε επιπλέον αγορές, μόλις το επιτρέψει το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Η στάνταρ οθόνη MBUX Superscreen και το MBUX τελευταίας γενιάς φέρνουν στη S-Class τον ψηφιακό βοηθό «Hey Mercedes» με τεχνητή νοημοσύνη και φυσικό διάλογο, τη βελτιωμένη διεπαφή (interface) Zero Layer και το MBUX Surround Navigation βασισμένο στους χάρτες Google, μετατρέποντας την αλληλεπίδραση σε μια διαισθητική, ανθρώπινη εμπειρία.

Στις πίσω θέσεις, η εμπειρία business class αναβαθμίζεται με δύο οθόνες 13,1 ιντσών, δύο αποσπώμενα χειριστήρια MBUX και ενσωματωμένη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης.

Στις καινοτομίες περιλαμβάνεται η θερμαινόμενη ζώνη ασφαλείας, το Digital Vent Control και το νέο ηλεκτρικό φίλτρο αέρα με ENERGIZING AIR CONTROL, ενώ στον τομέα της ασφάλειας, υπάρχουν αναβαθμισμένο προσαρμοζόμενο σύστημα συγκράτησης, προεντατήρες ζωνών PRE-SAFE Impulse και έως 15 αερόσακοι.

Εξάλλου, η ανάρτηση AIRMATIC ή η προαιρετική E-ACTIVE BODY CONTROL με ευφυή απόσβεση για μεγαλύτερες ανωμαλίες, καθώς και η στάνταρ τετραδιεύθυνση με γωνία έως 4,5 μοίρες (προαιρετικά έως 10 μοίρες), προσφέρουν εξαιρετική άνεση και ευελιξία.

Στον τομέα των κινητήριων συστημάτων, προσφέρεται μια ευρεία γκάμα νέων και εξελιγμένων εξηλεκτρισμένων συνόλων. Στην κορυφή βρίσκεται ο νέος V8 κινητήρας της έκδοσης Mercedes-Benz S 580 4MATIC Saloon με 537 ίππους και ροπή 750 Nm.

Ο εξακύλινδρος, 3.0lt βενζινοκινητήρας στην έκδοση Mercedes-Benz S 450 4MATIC Saloon long και στην έκδοση Mercedes-Benz S 500 4MATIC Saloon long, αποδίδει 449 ίππους, με 600 Nm ροπή και έως 640Nm χρησιμοποιώντας υπερροπή.

Το δε plug-in υβριδικό σύστημα, χαρίζει ηλεκτρική αυτονομία περίπου 100 χλμ. και συνδυάζει αυτόν τον αναβαθμισμένο εξακύλινδρο, 3.0lt κινητήρα με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, αυξάνοντας την ισχύ του συστήματος στους 435 ίππους με 680 Nm ροπής, σε σχέση με την προηγούμενη γενιά κινητήρων και προσφέροντας ακόμη πιο ομαλή και πιο άμεση οδήγηση στην έκδοση Mercedes‑Benz S 580 e 4MATIC Saloon long και στην έκδοση Mercedes‑Benz S 450 e Saloon long, αμφότερες με τεχνολογία EQ Hybrid.

Για όσους προτιμούν ακόμα diesel, η έκδοση Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC Saloon long και η έκδοση Mercedes‑Benz S 450 d 4MATIC Saloon long διαθέτουν τον νέο εξακύλινδρο, 3.0lt κινητήρα Evo, που αποδίδει 313 ίππους με 650 Nm ροπής, στην πρώτη και 381 ίππους και 560 Nm ροπής, στη δεύτερη.

Και οι τρεις κινητήρες διαθέτουν ενσωματωμένη γεννήτρια εκκίνησης (ISG) 17 kW, που παρέχει έξυπνη υποστήριξη στις χαμηλές στροφές. Σε συνδυασμό με την υπερσυμπίεση, αυτό εξασφαλίζει εξαιρετική απόδοση ισχύος. Το σύστημα περιλαμβάνει το ηλεκτρικό σύστημα 48 v, το οποίο επιτρέπει «ελεύθερη λειτουργία», ενίσχυση ή ανάκτηση ενέργειας και αποφέρει σημαντική εξοικονόμηση καυσίμου.