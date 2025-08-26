Mercedes-Benz: Με ανακύκλωση επαναχρησιμοποιεί δευτερογενή υλικά στα νέα μοντέλα

Στο δρόμο για την ουδετερότητα προς τον άνθρακα του στόλου νέων οχημάτων της Mercedes-Benz έως το 2039, η γερμανική μάρκα ξεκίνησε ένα πολύ σημαντικό πιλοτικό έργο.

Συνεχίζοντας τη συνεργασία που έχει αναπτύξει από το 2024 με την TSR Group, προωθεί τη βιώσιμη κυκλική οικονομία για οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Στόχος είναι η στρατηγική αξιοποίηση αστικών πηγών πρώτων υλών. Οι αλυσίδες αξίας πρόκειται να κλείσουν και οι δευτερογενείς πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας να ανακτηθούν για χρήση σε νέα οχήματα Mercedes-Benz, συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση πόρων και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η Mercedes‑Benz επιδιώκει να αποσυνδέσει την κατανάλωση πόρων από την αύξηση του όγκου των οχημάτων, και να αυξήσει τη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών στα οχήματα στο 40% εντός της επόμενης δεκαετίας, χωρίς να χάνουν την ποιότητά τους.

Το σημαντικό είναι ότι δεν θα ανακυκλώνονται υλικά μόνο από μοντέλα Mercedes-Benz, αλλά θα αγοράζονται οχήματα στη βορειοδυτική Γερμανία και από άλλες μάρκας, που φτάνουν στο τέλος του κύκλου ζωής, και θα αποσυναρμολογούνται.

Τα πολύτιμα εξαρτήματα θα αφαιρούνται και τα υλικά θα υποβάλλονται στη συνέχεια σε επεξεργασία χρησιμοποιώντας μια καινοτόμο μέθοδο ανακύκλωσης που αναπτύχθηκε από τον όμιλο TSR.

Υλικά όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο, το πλαστικό, ο χαλκός και το γυαλί θα ανακτώνται, θα ταξινομούνται ανά τύπο και στη συνέχεια θα επανεντάσσονται στον κύκλο παραγωγής μέσω επιλεγμένων προμηθευτών υλικών. Το πιλοτικό έργο προσφέρει δυνατότητες για περαιτέρω ολιστική ανάπτυξη.

Στόχος του έργου είναι να ανοίξει το δρόμο για μια ανθεκτική και βιώσιμη προμήθεια πρώτων υλών για την αυτοκινητοβιομηχανία. Δείχνει πώς οι στρατηγικές συνεργασίες μπορούν να κλείσουν τους βιομηχανικούς κύκλους και να επιτρέψουν την αποτελεσματική επαναχρησιμοποίηση πολύτιμων υλικών.