Mercedes-Benz: «Ο γύρος του κόσμου σε 8 μέρες»

Nέα πρότυπα απόδοσης θέτει η Mercedes-AMG με το πρωτότυπο Concept AMG GT XX.

Μόλις πέρυσι πέτυχε ρεκόρ γύρου με το Mercedes-AMG ONE, ένα plug-in hybrid μοντέλο με 1063 ίππους στην πίστα Νίρμπουργκρινγκ, το οποίο παραμένει το ταχύτερο όχημα παραγωγής που έχει καταγραφεί ποτέ στην εμβληματική πίστα.

Τώρα, το Concept AMG GT XX με επαναστατικές τεχνολογίες μετάδοσης κίνησης, τρεις κινητήρες αξονικής ροής -δύο στον πίσω άξονα και έναν υποστηρικτικό στον μπροστινό άξονα- μέγιστη ισχύ άνω των 1.000 kW, η οποία αντιστοιχεί σε περισσότερους από 1.360 ίππους, και μια μπαταρία υψηλής απόδοσης που ψύχεται άμεσα, υπόσχεται μια νέα διάσταση ισχύος και αντοχής.

Στη θρυλική πίστα δοκιμών υψηλής ταχύτητας στο Ναρντό της Ιταλίας – μια τοποθεσία όπου δοκιμάζονται τα ταχύτερα αυτοκίνητα στον κόσμο εδώ και δεκαετίες – το πρωτότυπο έσπασε συνολικά 25 ρεκόρ μεγάλων αποστάσεων. Μεταξύ αυτών ήταν το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανύσει ποτέ ένα ηλεκτρικό όχημα μέσα σε 24 ώρες. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν κάτω από 4.000 χιλιόμετρα. Το Concept AMG GT XX διένυσε 5.479 χιλιόμετρα σε 24 ώρες – δηλαδή 1.518 χιλιόμετρα περισσότερα ή περίπου 38% περισσότερο από το προηγούμενο ρεκόρ.

Ένας άλλος στόχος ήταν να πραγματοποιηθεί με οδήγηση «ο γύρος του κόσμου σε οκτώ ημέρες», ως μια αναφορά στο διάσημο μυθιστόρημα του Ιουλίου Βερν «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες».

Το σχέδιο ήταν εξαιρετικά απαιτητικό, με μεγάλη καταπόνηση στους κινητήρες και την μπαταρία υπό οδήγηση με υψηλό φορτίο και κύκλους φόρτισης υψηλής ταχύτητας. Για να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερα χιλιόμετρα στον συντομότερο δυνατό χρόνο, οι οδηγοί διατηρούσαν σταθερή ταχύτητα 300 χλμ./ώρα, σταματώντας μόνο για επαναφόρτιση σε επίπεδα ισχύος κατά μέσο όρο περίπου 850 kW (σε μόλις πέντε λεπτά έπαιρνε ενέργεια αρκετή για περίπου 400 χιλιόμετρα) – πολύ πέρα ​​από αυτά που μπορεί να προσφέρει η σημερινή υποδομή φόρτισης.

Μετά από κάθε στάση φόρτισης, το όχημα έπιανε ξανά τα 300 χλμ./ώρα, μέρα και νύχτα, για οκτώ αδιάκοπες ημέρες.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 25ης Αυγούστου 2025, η αποστολή εξετελέσθη! Η απόσταση των 40.075 χιλιομέτρων καλύφθηκε σε ακριβώς 7 ημέρες, 13 ώρες, 24 λεπτά και 07 δευτερόλεπτα – ξεπερνώντας κατά πολύ τον δικό του στόχο των οκτώ ημερών.

Και δεν ήταν μόνο ένα Concept AMG GT XX που ολοκλήρωσε το εξαιρετικά απαιτητικό πρόγραμμα μαραθωνίου, αλλά δύο, που ξεκίνησαν ταυτόχρονα και έκαναν έναν πλήρη περίπλου της γης το καθένα, τερματίζοντας σε απόσταση μόλις 25 χιλιομέτρων.

Το αδιάκοπο πρόγραμμα απαιτούσε 3.177 γύρους της πίστας Ναρντό μήκους 12,68 χιλιομέτρων. Οι έμπειροι οδηγοί αγώνων, όπως ο Τζορτζ Ράσελ, οδηγός της Mercedes στη Formula 1, οδηγούσαν σε βάρδιες, καλύπτοντας περισσότερα από 5.300 χιλιόμετρα την ημέρα και μάλιστα με θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως και 35 βαθμούς Κελσίου υπό σκιά.

«Ως οδηγός της F1, έχω συνηθίσει να ωθώ την τεχνολογία στα απόλυτα όριά της. Το Concept AMG GT XX με εντυπωσίασε πραγματικά. Οι κινητήρες αξονικής ροής ανταποκρίνονται τόσο άμεσα και με ακρίβεια όσο ένα σύστημα μετάδοσης κίνησης της Formula 1, αλλά με μια αντοχή που έχω βιώσει μόνο με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Αυτή η τεχνολογία θα φέρει επανάσταση στην εμπειρία οδήγησης, τόσο στην πίστα όσο και στο δρόμο», είπε ο Ράσελ.