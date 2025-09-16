Mercedes-Benz: Τα highlights της ολοκαίνουργιας GLC

Για πολλά χρόνια, η GLC ήταν το πιο δημοφιλές μοντέλο της Mercedes – Benz, και bestseller της μάρκας παγκοσμίως.

Τώρα, η νέα έκδοση, πλέον αμιγώς ηλεκτρική με τεχνολογία EQ, θα λανσαριστεί στην αγορά από το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η νέα GLC ενσαρκώνει τις κλασικές αναλογίες ενός μεσαίου SUV της Mercedes-Benz με έναν σύγχρονο τρόπο και είναι το πρώτο μοντέλο της γερμανικής μάρκας που φέρει την επανασχεδιασμένη χρωμιωμένη μάσκα.

Μεγαλύτερη σε διαστάσεις από πριν, και με μεγαλύτερο μεταξόνιο κατά 8,4 εκ., είναι ασφαλώς άνετη για 5 ενήλικες επιβάτες, έχει πορτ-μπαγκάζ χωρητικότητας 570 λίτρων που φτάνει στα 1.740 με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, ενώ υπάρχουν και επιπλέον 128 λίτρα χωρητικότητας κάτω από το μπροστινό καπό. Επίσης, προσφέρει ικανότητα ρυμούλκησης 2,4 τόνων.

Στο εσωτερικό, η μεγαλοπρεπώς αιωρούμενη, ολοκαίνουργια, υπεροθόνη MBUX 39,1 ιντσών – η μεγαλύτερη οθόνη σε Mercedes-Benz μέχρι σήμερα – δημιουργεί μια εντυπωσιακή εικόνα, ενώ επιτρέπει ενημερώσεις over-the-air. Ο ενεργός ατμοσφαιρικός φωτισμός ενισχύει την φουτουριστική εντύπωση και η στάνταρ πανοραμική οροφή κάνουν το εσωτερικό να φαίνεται ανοιχτό και κομψό. Προαιρετικά, η πανοραμική οροφή SKY CONTROL διατίθεται με απενεργοποιούμενο γυαλί και ατμοσφαιρικό φωτισμό που φωτίζει 162 αστέρια στον νυχτερινό ουρανό.

Τα υλικά της καμπίνας είναι υψηλής ποιότητας, ενώ προαιρετικά προσφέρεται το Vegan Package.

Η ολοκαίνουργια ηλεκτρική GLC πρωτοπορεί με τον υπερεγκέφαλο MB.OS με τεχνητή νοημοσύνη, ενώ διαθέτει και σύστημα πέδησης One-Box, που ρυθμίζεται σε 4 επίπεδα για ομαλή και σταθερή επιβράδυνση, είτε μέσω ανάκτησης ενέργειας είτε μέσω πέδησης κατά το ρολάρισμα.

Τα συστήματα MB.DRIVE στην ολοκαίνουργια GLC αξιοποιούν έως και δέκα εξωτερικές κάμερες, πέντε αισθητήρες ραντάρ και δώδεκα αισθητήρες υπερήχων για να προσφέρουν προηγμένη υποβοήθηση οδηγού.

Το μοντέλο εφοδιάζεται και με αερανάρτηση, γνωστή από την S-Class, ενώ το σύστημα τετραδιεύθυνσης, που οι πίσω τροχοί στρίβουν κατά 4,5 μοίρες, χαρίζει μεγαλύτερη ευελιξία.

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της νέας ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής είναι το σύστημα 800 βολτ, το οποίο μειώνει σημαντικά τον χρόνο φόρτισης σε συνδυασμό με τη νέα γενιά μπαταριών. Αυτό συνδυάζεται με το MB.CHARGE.

Η Mercedes Benz είναι ο πρώτος κατασκευαστής που προσφέρει ενσωματωμένη λειτουργία κράτησης για σταθμούς φόρτισης, ως μέρος της υπηρεσίας MB.CHARGE Public, και, παράλληλα, είναι εξοπλισμένη με την τεχνολογία αμφίδρομης φόρτισης για το σπίτι (V2H) ή το ηλεκτρικό δίκτυο (V2G).

Αρχικά θα λανσαριστεί η έκδοση GLC 400 4MATIC με 360 kW ισχύ, 94 kWh μπαταρία και αυτονομία έως και 713 χιλιόμετρα. Θα ακολουθήσουν τέσσερις ακόμη εκδόσεις.

Η GLC 400 4MATIC διαθέτει και TERRAIN MODE ως πρόγραμμα οδήγησης σε αγροτικούς δρόμους, στο χώμα, δηλαδή, ρυθμίζοντας τα χαρακτηριστικά της κίνησης, του τιμονιού και των φρένων.

Εν αναμονή της παρουσίασης και της δοκιμαστικής οδήγησης.