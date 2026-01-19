Μεταχειρισμένα 4x4 για όλα τα budget!

Τα 4×4 μοντέλα είναι παντός εδάφους και εποχής, αλλά τις χιονισμένες περιόδους έχουν την τιμητική τους.



Τα πλεονεκτήματα της τετρακίνησης είναι πολλά, αλλά η τιμή των καινούριων μοντέλων είναι αρκετά υψηλή. Γι’ αυτό το λόγο, για το ίδιο αμάξωμα διατίθενται δικίνητες εκδόσεις με χαμηλότερη τιμή και τετρακίνητες εκδοχές, οι οποίες συνήθως συνδυάζονται με μεγαλύτερου κυβισμού κινητήρα και πλούσιο εξοπλισμό.

Οι κατασκευαστές πλέον προτιμούν τις προσθιοκίνητες εκδόσεις για λιγότερο βάρος, ρύπους, βελτιωμένη κατανάλωση και πιο οικονομική τιμή. Η αλήθεια είναι, όμως, πως η κίνηση σε όλους τους τροχούς προσδίδει πάντα έξτρα αυτοπεποίθηση, αφού προσφέρει καλύτερη πρόσφυση σε ολισθηρές και απαιτητικές συνθήκες, αλλά και διάθεση για εξορμήσεις.

Τα καλά νέα είναι ότι στην αγορά των μεταχειρισμένων υπάρχει πληθώρα τετρακίνητων επιλογών για κάθε ανάγκη και budget.

Έτσι, επιλέξαμε για σας πέντε αξιοσημείωτες προτάσεις με μεταχειρισμένα value for money τετρακίνητα ή πιο… καθαρόαιμα 4×4, με κοινό παρονομαστή το καλό σύστημα τετρακίνησης, την πρακτικότητα και την αξιοπιστία, αλλά και με προϋπολογισμό έως περίπου 15.000 ευρώ, μία τιμή που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ξεπεραστεί αναλόγως τη χρονολογία, την κατάσταση του αυτοκινήτου, τα διανυθέντα χιλιόμετρα και τη ζήτηση.

Suzuki Grand Vitara (3η γενιά)

Όταν μιλάμε για 4×4 SUV, η Suzuki έχει σημαντικό εκτόπισμα. Από την γκάμα της ιαπωνικής φίρμας επιλέξαμε το Grand Vitara, καθώς ανήκει στη δημοφιλή κατηγορία των μεσαίων οικογενειακών SUV. Συγκεκριμένα σας προτείνουμε την προηγούμενη, δηλαδή την τρίτη γενιά του (2008-2019). Σημειώστε ότι η τωρινή, τέταρτη γενιά, ονομάζεται Vitara. Το Grand Vitara είναι αξιόπιστο συνολικά, ικανότατο στις off-road δοκιμασίες, ευρύχωρο και πρακτικό εν γένει, καλύπτοντας τις ανάγκες μίας οικογένειας. Ωστόσο, η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ είναι 398 λίτρα. Το 2012 έκανε facelift για όσους προτιμούν πιο σύγχρονο μοντέλο και μπορούν να διαθέσουν περισσότερα χρήματα. Εάν έχετε οικογένεια, η πεντάθυρη έκδοση είναι πιο κατάλληλη για σας, καθώς είναι πιο πρακτική για τις οικογενειακές ανάγκες. Συνδυάζεται με δίλιτρο τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα, συνεπώς θα πρέπει να υπολογίσετε και το ετήσιο κόστος των τελών κυκλοφορίας. Για τους… μοναχικούς και εκδρομικούς cowboys, η τρίθυρη έκδοση με τη μόνιμη τετρακίνηση και τον 1.600άρη κινητήρα είναι πιο ταιριαστή επιλογή. Το Grand Vitara εκτός από το πολύ καλό σύστημα μετάδοσης και στους τέσσερις τροχούς, έχει και το πλεονέκτημα των κοντών σχέσεων, κάτι που το κάνει να ξεχωρίζει σε κακοτράχαλες διαδρομές ή πιο απαιτητικές με λάσπη. Το σύστημα τετρακίνησης ελέγχεται μέσω χειριστηρίου και υπάρχουν τρία προγράμματα. Οι περισσότερες προτάσεις αφορούν το προ-facelift Grand Vitara και οι τιμές κυμαίνονται από 5.000 ευρώ έως περίπου 12.000 ευρώ.

Dacia Duster (2η γενιά)

Το Dacia Duster είναι μία πρόταση που πραγματικά καλύπτει τις περισσότερες ανάγκες και οι ιδιοκτήτες του είναι ορκισμένοι υποστηρικτές του. Μπορεί να μην έχει, αλλά ούτε να το ενδιαφέρει το premium στοιχείο, αλλά πρόκειται για ένα από τα πιο value for money μοντέλα στην αγορά είτε στη δικίνητη είτε στην τετρακίνητη εκδοχή του. Το Dacia Duster της δεύτερης γενιάς (2018-2024) αποτελεί μία έξυπνη επιλογή ως μεταχειρισμένο στην κατηγορία C-SUV με γνήσιο off-road χαρακτήρα και δοκιμασμένη τετρακίνηση που δε βγάζει προβλήματα. Η τετρακίνηση διαθέτει αυτόματη λειτουργία ή ελέγχεται από τον περιστροφικό διακόπτη στην κονσόλα. Είναι συνολικά αξιόπιστο, ανθεκτικό στο χρόνο και συνδυάζει προσιτή τιμή, χώρους, πρακτικότητα και οικονομία στη χρήση. Η δεύτερη γενιά έχει αναβαθμισμένο εσωτερικό, λιτό και με σκληρά πλαστικά στο ταμπλό και τις πόρτες, χωρίς όμως να υστερούν σε ποιότητα. Πρακτικό, λειτουργικό με πολλές θήκες για μικροαντικείμενα και ευρύχωρο. Το απόλυτο εκδρομικό εργαλείο που είναι έτοιμο να σηκώσει όλα τα… οικογενειακά βάρη με τον καλύτερο τρόπο. Ο diesel 1.5 dCi απόδοσης 110 ίππων (μετά το facelift με 114 ίππους) είναι οικονομικός σε κατανάλωση, έχει ροπή από χαμηλές στροφές, αλλά είναι και σχετικά θορυβώδης. Η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών του Duster φτάνει τα 478 λίτρα και αυξάνεται στα 1.623 λίτρα με αναδιπλωμένες τις πλάτες των πίσω καθισμάτων. Η απόσταση από το έδαφος είναι 21,4 εκ. και έχει μεγάλες γωνίες διαφυγής (33 μοίρες), προσέγγισης (30 μοίρες) και ράμπας (21 μοίρες). Με τιμές από 13.500 ευρώ, δύσκολα βρίσκεις ένα τέτοιο SUV που είναι φιλικό στην πόλη, αλλά έχει και εξαιρετικές εκτός δρόμου δυνατότητες. Το τετρακίνητο Duster είναι ιδανικό για όσους αναζητούν ένα SUV με μόττο του το… «τα κάνει όλα και συμφέρει».

Subaru Forester (3η γενιά)

H Subaru έχει συνδέσει το όνομά της με την τετρακίνηση είτε σε SUV είτε σε σπορ μοντέλα, όπως το Impreza STi. Γι’ αυτό το λόγο, δε θα μπορούσε να λείψει το Forester από τις 4×4 προτάσεις μας. Η τρίτη γενιά (2008-2013) του Subaru Forester είναι αυτή που εγκαινίασε το SUV αμάξωμα, αφήνοντας πίσω το station wagon. Επιλέξαμε την εν λόγω γενιά, διότι είναι η πιο δημοφιλής, αλλά υπάρχουν και αρκετές προτάσεις με τιμή έως 10.000 ευρώ, ενώ οι τιμές στις πετρελαιοκίνητες εκδόσεις είναι υψηλότερες. Εάν κάποιος επιθυμεί να διαθέσει περισσότερα χρήματα, υπάρχουν αξιόλογες επιλογές και στις επόμενες γενιές. Το εσωτερικό του Forester της τρίτης γενιάς δείχνει πιο παλιό, ωστόσο, είναι ευρύχωρο και πρακτικό. Η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ είναι 450 λίτρα. Στο δρόμο, το Forester είναι άνετο χάρη στη μαλακή ανάρτηση, ειδικά στη δίλιτρη ατμοσφαιρική έκδοση των 150 ίππων, ενώ στην 2.5 λίτρων turbo των 230 ίππων, η ανάρτηση είναι πιο σφιχτή, συνεπώς οι κλίσεις στις στροφές είναι πιο περιορισμένες. Η μόνιμη συμμετρική τετρακίνηση (Symmetrical All Wheel Drive) εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση και εκτός δρόμου δυνατότητες. Πιο συγκεκριμένα, η συμμετρική τετρακίνηση σημαίνει τρία διαφορικά, από τα οποία το κεντρικό κατανέμει τη ροπή σε ποσοστό 50:50 στους δύο άξονες. Παράλληλα, το πίσω μπλοκέ μεταφέρει τη ροπή στον τροχό με το μεγαλύτερο ποσοστό πρόσφυσης. Με έναν λεβιέ δίπλα από το χειρόφρενο επιλέγουμε τις κοντές σχέσεις μετάδοσης, οι οποίες βοηθούν το Forester να ανεβαίνει παντού και να ξεπερνάει κάθε εμπόδιο.

Ford Kuga (2η γενιά)

Το Ford Kuga δεύτερης γενιάς (2013-2019) είναι ένα C-SUV, που οι κάτοχοι συνήθως το προτιμούν για τις αστικές τους μετακινήσεις, αλλά το πολύ καλό σύστημα τετρακίνησης δεν τους περιορίζει μόνο σε αυτές. Το σύστημα τετρακίνησης Intelligent All-Wheel Drive της Ford διασφαλίζει συνεχώς πρόσφυση και παρέχει πλεονέκτημα τους χειμερινούς μήνες, κατά τους οποίους το οδόστρωμα είναι πιο ολισθηρό λόγω βροχής, χιονιού και πάγου. Όταν οι εμπρός τροχοί δεν έχουν πρόσφυση, το AWD σύστημα δύναται να στείλει μέχρι και το 100% της ισχύος στους πίσω τροχούς. Ταυτόχρονα, φροντίζει και για τη μειωμένη κατανάλωση, απομακρύνοντας το βραχνά της αυξημένης κατανάλωσης που συνοδεύει την τετρακίνηση. Με δυναμική σχεδίαση, πολύ καλή οδηγική συμπεριφορά και πλούσιο εξοπλισμό, το Ford Kuga αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση. Διαθέτει μοντέρνο, λειτουργικό και ευρύχωρο εσωτερικό. Η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ φτάνει τα 425 λίτρα στο προ-facelift και μετά το 2016 αυξάνεται στα 456 λίτρα. Η ποιότητα κατασκευής είναι πολύ καλή και εξοπλίζεται με τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης του οδηγού. Προτείνουμε τον κινητήρα 2.0 TDCi των 150 ίππων. Υπάρχουν αρκετές επιλογές σε πολύ καλή κατάσταση με μέσο όρο τιμής τα 15.000 ευρώ.

Fiat Panda (3η γενιά)

Ανάμεσα στις προτάσεις μας επιλέξαμε και ένα τετρακίνητο του B-Segment και δεν είναι άλλο από το δημοφιλές Fiat Panda. Η τρίτη γενιά (2011-2024) του ιταλικού supermini αποτελεί μία ελκυστική επιλογή, με βασικά χαρακτηριστικά την ευελιξία, την οικονομία και την πρακτικότητα. Η τετρακίνητη εκδοχή του απογειώνει τις ικανότητές του, αφού σε συνδυασμό με το ελαφρύ του αμάξωμα και τους κοντούς προβόλους, δεν το σταματάει τίποτα. Σε χωματόδρομο, σε λάσπη και σε χιόνι, το Panda 4×4 αντεπεξέρχεται άριστα και είναι πραγματικό «εργαλείο» για οτιδήποτε του ζητηθεί. Με τον diesel 1.3 MultiJet κινητήρα, η τετρακίνητη έκδοση θα σας λύσει τα χέρια. Η τιμή του τετρακίνητου Panda είναι πιο αυξημένη σε σχέση με τις δικίνητες εκδόσεις, αλλά αυτό δεν επηρεάζει τη ζήτησή του. Ένας μέσος όρος τιμής είναι τα 10.000 ευρώ, ωστόσο, η τιμή ανεβαίνει αναλόγως τη χρονολογία και την κατάσταση του αυτοκινήτου. Το Fiat Panda 4×4 είναι μία μικρή επένδυση είτε το κρατήσετε για αρκετά χρόνια είτε αποφασίσετε να το πουλήσετε αργότερα, καθώς έχει υψηλή μεταπωλητική αξία.

Συμπέρασμα

Κάνοντας σωστή και προσεκτική έρευνα, μπορείτε να ανακαλύψετε πολλές επιλογές τετρακίνητων μοντέλων, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, τη χρήση που θέλετε να κάνετε και το budget που διαθέτετε. Τα υπόλοιπα βήματα για την ασφαλέστερη δυνατή επιλογή σας αφορούν τον έλεγχο του ιστορικού του αυτοκινήτου, τον τεχνικό και μηχανολογικό έλεγχο από εξειδικευμένο προσωπικό που θα ορίσετε εσείς και την οδήγηση του αυτοκινήτου της επιλογής σας για να δείτε τη συμπεριφορά του και να ακούσετε τυχόν ασυνήθιστους θορύβους. Στην περίπτωση των 4×4, θα χρειαστεί να δώσετε βάση στο σύστημα της τετρακίνησης, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις μετά την αγορά.