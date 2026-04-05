MG ZS Max (Hybrid +) – Δομική: Κατανάλωση επιπέδου diesel, επιδόσεις βενζίνης και τιμή δέλεαρ

Το MG ZS Max στην έκδοση Hybrid + που οδήγησα πρόσφατα, ήταν από τις ευχάριστες εκπλήξεις των μοντέλων που έχω δοκιμάσει.

Καμία σχέση με το αρχικό ZS, το νέο Max, ειδικά στην έκδοση Hybrid + (υπάρχει και αμιγώς βενζινοκίνητη έκδοση), είναι ένα αυτοκίνητο που σου θυμίζει επίπεδο diesel στη κατανάλωση, επιδόσεις που έρχονται από ισχυρά, turbo βενζινοκίνητα μοντέλα, εξοπλισμό που θα βρεις σε πολύ ακριβότερα μοντέλα, και τιμή που δεν θα βρεις εύκολα σε ένα τέτοιο συνδυαστικό πακέτο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπάρχουν, βέβαια, και μειονεκτήματα, όπως συμβαίνει (σχεδόν) σε κάθε μοντέλο, και θα τα σημειώσω στη συνέχεια.

Με το επιβλητικό σήμα MG στο καπό, της πρώην βρετανικής μάρκας που ιδρύθηκε το 1927 αλλά παρήκμαζε, μέχρι που την εξαγόρασε ο κινεζικός όμιλος SAIC το 2007 και την αναγέννησε, το ZS Max είναι τοποθετημένο σε ένα αμάξωμα που γέρνει σε διαστάσεις περισσότερο προς τα C-SUV, αν και φαίνεται πιο compact B-SUV.

Με μήκος 4,430 μ., πλάτος 1,818 μ. και ύψος 1,635 μ., φλερτάρει με το μάτι, χωρίς να εντυπωσιάζει, έχοντας LED προβολείς, λεπτά περιμετρικά προστατευτικά, ποδιά ασημί μπροστά, δυναμική ποδιά πίσω με δύο ανοίγματα που παραπέμπουν σε εξατμίσεις αλλά δεν είναι, και ράγες οροφής, με την ψηλά τοποθετημένη οροφή να ενισχύει στον δυναμισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε κερδίζει στην καμπίνα με το φινίρισμα, τα μαλακά πλαστικά, τις ανθρακί λεπτομέρειες, τους σπορ αεραγωγούς, το πολυγωνικό, δερμάτινο τιμόνι, και τον λεβιέ του κιβωτίου 3 ταχυτήτων.

Η εκκίνηση γίνεται με διακόπτη στην κονσόλα, υπάρχει ηλεκτρικό χειρόφρενο, διακόπτης για το Drive Mode με τα τρία προγράμματα οδήγησης: Eco, Comfort, Sport, θύρες USB για φόρτιση συσκευών, 7άρα ψηφιακή οθόνη οργάνων και 12,3 ψηφιακή οθόνη infotainment, με ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης και συνδεσιμότητα με Apple Car Play και Androit Auto, καθώς και ποτηροθήκες.

Τα καθίσματα παρέχουν αρκετά καλή πλευρική στήριξη, ενώ τα 2,61 μ. του μεταξονίου αφήνουν χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών, όπου μπορούν να καθίσουν τρία άτομα, καθώς το τούνελ μετάδοσης δεν εμποδίζει.

Το πορτ-μπαγκάζ με 443 λίτρα κρίνεται ικανοποιητικό, και πάμε τώρα στην καρδιά του μοντέλου.

Από τη λέξη Hybrid καταλαβαίνεις ότι εμφορείται από υβριδική τεχνολογία, με το + να σημαίνει το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, δεν πρόκειται για μια απλή υβριδική έκδοση, ήπια των 48V, αλλά για ένα φουλ υβριδικό σύστημα που αποτελείται από έναν τετρακύλινδρο ατμοσφαιρικό κινητήρα βενζίνης ισχύος 102 ίππων, ένα ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 136 ίππους και μια μπαταρία ιόντων λιθίου 1,83 kWh, με ωφέλιμη χωρητικότητα 0,9 kWh, η οποία στην πόλη κάνει καλά τη δουλειά της.

Το σύστημα αποδίδει έως (έχει σημασία η λέξη) 197 ίππους με 425 Nm ροπής, είναι αυτοφορτιζόμενο και αν επιλέξεις από την οθόνη την 3η βαθμίδα ανάκτησης ενέργειας, καταλαβαίνεις ότι στο ρολάρισμα φρενάρει ο κινητήρας περισσότερο, μαζεύοντας και περισσότερη ενέργεια στη μπαταρία. Συνιστώ στην πόλη αυτή τη λειτουργία, για να κινείσαι αρκετά με την ηλεκτρική ενέργεια, μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμου.

Ξεκινάς ηλεκτρικά και αθόρυβα, ενώ μπορείς να κινηθείς ηλεκτρικά σε χαμηλές ταχύτητες (έως 87 χλμ./ώρα) και το αντιλαμβάνεσαι στην πόλη, με την κατανάλωση να είναι λίγο πάνω από τα 5,5 λίτρα στα 100 χλμ. Στον αυτοκινητόδρομο, αν κινείσαι στο όριο ταχύτητας των 130 χλμ./ώρα, θα ακούσεις τον θόρυβο από τον κινητήρα, το τριάρι κιβώτιο μάλλον χρειαζόταν κι άλλες σχέσεις για να ξεκουράζει τη λειτουργία του, κι επειδή η μπαταρία είναι άδεια αφού δεν έχεις ανάκτηση παρά μόνο γκάζι, τότε θα κάψεις κοντά στα 6,5 λίτρα. Αν πατήσεις παραπάνω το γκάζι, τότε η τιμή ανεβαίνει.

Η εταιρεία δίνει μέση κατανάλωση 5 λίτρα στα 100 χλμ., τα οποία μπορούν να επιτευχθούν με ιδανική οδήγηση, Eco πρόγραμμα, χαμηλές ταχύτητες, και ανάκτηση στη μέγιστη βαθμίδα. Και λίγο παραπάνω να κάψεις, δεν είναι άσχημη η κατανάλωση.

Μου άρεσε η ευελιξία του στα στροφιλίκια, κάτι που σημαίνει ότι έγινε καλή δουλειά στην ανάρτηση, παρ’ όλο που έχει ημιάκαμπτο άξονα πίσω, και τα 16,1 εκ. απόσταση από το έδαφος θα σε βγάλουν και στο βουνό, σε ήπιες καταστάσεις. Καλό το ρεπρίζ με 8,7 δευτ. επιτάχυνση στα 0-100 χλμ./ώρα, αλλά αν πηγαίνεις στο κόκκινο των στροφών το μοτέρ, τότε μην περιμένεις να έχεις 197 άλογα ισχύος, αλλά λιγότερα, καθώς με άδεια μπαταρία δεν έχει τροφοδότηση ισχύος.

Το MG ZS Hybrid + έχει πολύ καλό βασικό εξοπλισμό, αυτόματο κλιματισμό, cruise control, κάμερα οπισθοπορείας, και σύστημα υποβοήθησης οδήγησης MG Pilot, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: Adaptive Cruise Control, Automatic Emergency Braking (AEB), Forward Collision Warning (FCW), Lane Keep Assist (LKA) και Blind Spot Detection.

Με την εργοστασιακή εγγύηση να είναι 7 έτη, φαντάζει ως μια πολύ τίμια επιλογή αγοράς, με τιμή από 24.600 ευρώ.

Βέβαια, υπάρχει και έκδοση αμιγώς βενζινοκίνητη, με κινητήρα 1.5 lt – 115 hp, με τιμή από 19.950 ευρώ.