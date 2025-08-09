Συμβαίνει τώρα:
Driveit

Michelin: Νέο CrossClimate 3 Sport

Διαθέσιμο για σπορ αυτοκίνητα, υψηλών επιδόσεων
michelin-crossclimate3-sport
Δημήτρης Μπαλής

Η Michelin λανσάρει το νέο θερινό ελαστικό, εγκεκριμένο και για χρήση σε χειμερινές συνθήκες, το CrossClimate 3 Sport, σχεδιασμένο για αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων, τόσο με θερμικούς όσο και ηλεκτρικούς κινητήρες.

Προσφέρει υψηλές επιδόσεις και έχει την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία «A» για βρεγμένο δρόμο.

Μάλιστα φέρει ο σήμα Three Peak Mountain Snowflake (3PMSF), που πιστοποιεί ότι είναι κατάλληλο για χρήση σε χειμερινές συνθήκες.

Το Michelin CrossClimate 3 Sport είναι διαθέσιμο σε 29 διαστάσεις, από 205/40R18 έως 315/35R20, ενώ περίπου 30 επιπλέον διαστάσεις θα κυκλοφορήσουν το 2026.

Στο εξωτερικό, διότι η Alpine (της Renault) δεν έχει έρθει στην Ελλάδα, μια ειδική έκδοση του Michelin CrossClimate 3 Sport θα είναι ως πρώτη τοποθέτηση του νέου Alpine A390 σε διάσταση 245/45 R20 103V XL.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo