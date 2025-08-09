Michelin: Νέο CrossClimate 3 Sport

Η Michelin λανσάρει το νέο θερινό ελαστικό, εγκεκριμένο και για χρήση σε χειμερινές συνθήκες, το CrossClimate 3 Sport, σχεδιασμένο για αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων, τόσο με θερμικούς όσο και ηλεκτρικούς κινητήρες.

Προσφέρει υψηλές επιδόσεις και έχει την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία «A» για βρεγμένο δρόμο.

Μάλιστα φέρει ο σήμα Three Peak Mountain Snowflake (3PMSF), που πιστοποιεί ότι είναι κατάλληλο για χρήση σε χειμερινές συνθήκες.

Το Michelin CrossClimate 3 Sport είναι διαθέσιμο σε 29 διαστάσεις, από 205/40R18 έως 315/35R20, ενώ περίπου 30 επιπλέον διαστάσεις θα κυκλοφορήσουν το 2026.

Στο εξωτερικό, διότι η Alpine (της Renault) δεν έχει έρθει στην Ελλάδα, μια ειδική έκδοση του Michelin CrossClimate 3 Sport θα είναι ως πρώτη τοποθέτηση του νέου Alpine A390 σε διάσταση 245/45 R20 103V XL.