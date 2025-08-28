MINI: Proactive Care στην εξυπηρέτηση

Στη ΜΙΝΙ με την εισαγωγή του Proactive Care αναβαθμίζουν την εξυπηρέτηση των πελατών της μάρκας.

Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως ψηφιακός concierge, αναλύοντας προληπτικά όλες τις ανάγκες σέρβις και παρέχοντας προνοητική υποστήριξη στους πελάτες, ώστε να είναι πάντα καλά ενημερωμένοι και οι πιθανές ανάγκες να εντοπίζονται εγκαίρως.

Συγκεκριμένα, εάν οι αισθητήρες του αυτοκινήτου διαπιστώσουν ότι απαιτείται κάποια τεχνική εργασία, ο πελάτης ενημερώνεται προληπτικά για ενδεχόμενα σφάλματα και επερχόμενη συντήρηση, πριν προκύψει ανάγκη άμεσης επέμβασης. Ως εκ τούτου, λαμβάνει εξατομικευμένες υποδείξεις, μέσω του επιθυμητού καναλιού επικοινωνίας: μέσω της εφαρμογής MINI, με μηνύματα στο όχημα, email, SMS ή τηλεφωνικά, μέσω του προτιμώμενου αντιπροσώπου ή ακόμη και με κλήση από την υπηρεσία οδικής βοήθειας. Εάν απαιτείται επίσκεψη στο συνεργείο, υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με τον προτιμώμενο συνεργάτη σέρβις της MINI, ο οποίος μπορεί να πραγματοποιήσει απομακρυσμένη διάγνωση βάσει της σχετικής αναφοράς. Οι ολοκληρωμένες εργασίες, τα κόστη και τα ραντεβού παράδοσης παρακολουθούνται και η διαχείρισή τους γίνεται με πλήρη διαφάνεια, ανά πάσα στιγμή και από οπουδήποτε.

Επίσης, με το MINI Service με Proactive Care ο πελάτης αρκεί να κατεβάσει την εφαρμογή MINI και να ενεργοποιήσει τη σύμβαση MINI Connected.

Εν συνεχεία, καταχωρείται το όχημα και εισάγονται τα στοιχεία επικοινωνίας του προτιμώμενου συνεργάτη σέρβις MINI. Οι πελάτες χρειάζεται να συμφωνήσουν στους κανονισμούς προστασίας δεδομένων, να ενεργοποιήσουν τις ειδοποιήσεις push στην εφαρμογή MINI και να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για επικοινωνία από την BMW AG ή τον συνεργάτη σέρβις.

Η υπηρεσία λειτουργεί σε: Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Κορέα, Ισπανία και Κάτω Χώρες. Φέτος θα επεκταθεί σε Γαλλία, Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες. Πιθανότητα θα είναι διαθέσιμη και στην Ελλάδα.