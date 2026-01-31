MINI: Στα 501 χλμ. εκτινάχτηκε η αυτονομία του ηλεκτρικού Countryman E

Σε δύο εκδόσεις είναι διαθέσιμο το αμιγώς ηλεκτρικό MINI Countryman, το οποίο απέκτησε τώρα μεγαλύτερη αυτονομία.

Συγκεκριμένα, χάρη στην αύξηση της ωφέλιμης χωρητικότητας της μπαταρίας υψηλής τάσης στα 65,2 kWh, στα μειωμένης τριβής ρουλεμάν των τροχών στον μπροστινό άξονα που μειώνουν την αντίσταση κύλισης, στο νέο μετατροπέα (inverter), που αξιοποιεί το καρβίδιο του πυριτίου (SiC) για υψηλή αποδοτικότητα κατά τη μετατροπή του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο, μειώνοντας τις απώλειες ενέργειας, αυξήθηκε σημαντικά η αυτονομία του αυτοκινήτου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το MINI Countryman E έχει εμβέλεια μέχρι να επαναφορτιστεί 501 χιλιόμετρα και το MINI Countryman SE All4 φτάνει στα 467 χιλιόμετρα. Επίσης, χάρη στην τεχνολογία ταχείας φόρτισης DC, η μπαταρία του αμιγώς ηλεκτρικού MINI Countryman μπορεί να φορτιστεί από 10% στο 80% σε λιγότερο από 30 λεπτά.

Αξιοσημείωτο ρόλο στην αύξηση της αυτονομίας έπαιξαν τα φρεσκαρισμένα σχεδιαστικά στοιχεία και οι αεροδυναμικές βελτιώσεις, με συντελεστή οπισθέλκουσας (Cd) μόλις 0,26.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην καμπίνα δεσπόζει η κεντρική οθόνη OLED διαμέτρου 24 εκ., με διαισθητικό χειρισμό όλων των λειτουργιών infotainment και των συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού, επιτρέποντας αυτόνομη οδήγηση έως το επίπεδο 2, ενώ προσφέρει άνεση για έως 5 ενήλικες επιβάτες και χώρο αποσκευών που αγγίζει, με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, τα 1.450 λίτρα.