Μοτοδυναμική: Ρεκόρ πωλήσεων με τις νέες δραστηριότητες στο χώρο του αυτοκινήτου

Ιδιαίτερα θετικά ήταν τα αποτελέσματα του 2025 για τον όμιλο της Μοτοδυναμικής, καθώς σημείωσε αύξηση πωλήσεων 9,5%, με 214.698.959 ευρώ τζίρο.

Το μεικτό κέρδος ανήλθε στα 43,7 εκατ. ευρώ (+5,4%), τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 6,4% και ανήλθαν σε 31 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη είναι ελαφρώς μειωμένα (-2,2%) στα 16 εκατ. ευρώ, έχοντας απορροφήσει το σύνολο των λειτουργικών επενδύσεων στις καινούργιες δραστηριότητες (Toyota Autodirect και ΝΙΟ).

Ο κλάδος του αυτοκινήτου κινήθηκε δυναμικά, ενισχυμένος από την ένταξη του ομίλου στο δίκτυο συνεργατών της Toyota με τη νεοσύστατη θυγατρική εταιρεία Autodirect, με τις συνολικές πωλήσεις του κλάδου να ανέρχονται σε 66,2 ευρώ και η Porsche να συνεισφέρει με οργανική ανάπτυξη της τάξης του 8,8%. Οι πωλήσεις δίκυκλων και προϊόντων θαλάσσης (Yamaha) διαμορφώθηκαν στα 87,2 εκατ. ευρώ (+1.8%) και της Sixt στα 61,3 εκατ. ευρώ (+2.2%).

Επιμέρους, η δραστηριότητα της Porsche σημείωσε ρεκόρ ταξινομήσεων (335 μονάδες), με το αμιγώς ηλεκτρικό Macan να κατακτά την πρώτη θέση στα premium ηλεκτρικά SUV. Η Yamaha συνεχίζει να κερδίζει μερίδια αγοράς στα δίκυκλα, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου νεοεισερχόμενοι παίκτες από την Κίνα διεκδικούν αυξανόμενα μερίδια.

Η SIXT πέτυχε μια ακόμη χρονιά ρεκόρ, διατηρώντας υψηλά μερίδια στα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας. Η προσωρινή κάμψη στη Σαντορίνη αντισταθμίστηκε από ισχυρή, διψήφια ανάπτυξη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο, οδηγώντας τη βραχυχρόνια ενοικίαση αυτοκινήτων (Rent a Car) σε συνολική άνοδο 8,9%.

Το 2025 ήταν μια χρονιά επενδύσεων για τη Μοτοδυναμική, με την Toyota Autodirect και τη NIO. Η Toyota Autodirect ξεκίνησε τον Φεβρουάριο στην Πάτρα και τον Ιούνιο στη Σύρο. Η δραστηριότητα αυτή αναμένεται να είναι κερδοφόρα από το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η NIO μετά από πολύμηνη παρουσία σε εμπορικό κέντρο, προχωρά στη δημιουργία του πρώτου NIO House στο 14ο χλμ. Αθηνών–Λαμίας.