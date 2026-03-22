MotoGP: Απίστευτη η Aprilia με 1-2 στη Βραζιλία

Ένα συναρπαστικό Grand Prix του MotoGP ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ώρα στη Βραζιλία.

Στην πίστα του φέρει το όνομα του Αϊρτον Σένα, είχαμε μοναδικές μάχες για αρκετούς γύρους από τους 23, με εναλλαγές στις θέσεις και ειδικά στις πρώτες.

Ο Μάρκο Μπετσέκι με την Aprilia, ξεκινώντας από τη 2η θέση έκανε εκπληκτική εκκίνηση και πέρασε τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο που είχε με τη Ducati της VR46 την pole position.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MotoGP™ (@motogp)

Ο Μπετσέκι άρχισε να αποκτά κάποια μικρή διαφορά, ενώ πίσω του ο ντι Τζιαναντόνιο προσπαθούσε να κρατήσει πίσω του τον Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή Ducati, ο οποίος χθες στον αγώνα Sprint των 13 γύρων, του πήρε τη νίκη, ύστερα από ένα λάθος που έκανε ο Ιταλός.

Πίσω από τον Μάρκεθ ο αναζωογονημένος Χόρχε Μαρτίν με τη δεύτερη εργοστασιακή Aprilia.

Αυτοί οι οδηγοί έδειχναν ότι θα έδιναν τη μάχη για τις θέσεις στο βάθρο, και αυτό συνέβη.

Ο Μπετσέκι κρατιόταν άνετα μπροστά, ο Μάρκεθ πέρασε τον ντι Τζιαναντόνιο και ο Μαρτίν ήταν σε απόσταση αναπνοής.

Ωστόσο, η Aprilia έδειξε απίστευτη δύναμη σήμερα, με τον Μαρτίν να περνά και τους δύο προπορευόμενους αναβάτες και να βρίσκεται δεύτερος.

Λίγο αργότερα, ο ντι Τζιαναντόνιο ξαναπέρασε τον Μάρκεθ, με τους δύο αναβάτες να ακουμπούν δύο φορές στα μεταξύ τους προσπεράσματα, και τελικά κατάφερε «να πάρει το αίμα του πίσω», καθώς κράτησε τον Ισπανό πίσω του, για να ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Για τον Μπετσέκι ήταν η δεύτερη φετινή νίκη μετά τη νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στην Ταϊλάνδη, η 4η σερί με δύο νίκες από το περσινό πρωτάθλημα, και η 8η καριέρας στη μεγάλη κατηγορία.

Για τον Μαρτίν, η δεύτερη θέση είναι βάλσαμο, μετά την 3η χθεσινή στο Sprint. Ο πρωταθλητής του 2024 που έχασε σχεδόν όλο το περσινό πρωτάθλημα από τραυματισμούς και εγχειρήσεις, επανέρχεται σε κορυφαία αποτελέσματα και θέλουμε έναν τέτοιον Μαρτίν.

Ο Μαρκ έμεινε εκτός βάθρου, ενώ είχε πτώση στην Ταϊλάνδη και επισημαίνει ότι η μοτοσυκλέτα του φέτος δεν είναι όπως η περσινή.

Στην 5η θέση ο Αϊ Ογκούρα με Aprilia της Trackhouse, ενώ 6ος ήταν ο Αλεξ Μάρκεθ με Ducati της Gresini.

Από τους 22 αναβάτες τερμάτισαν οι 18 καθώς είχαμε πτώσεις του Αλεξ Μιρ με Honda ενώ ήταν 7ος, του Φραντσέσκο Μπανιάια με την εργοστασιακή Ducati που ήταν 11ος, ενώ έπεσαν και οι Μπραντ Μπίντερ με ΚΤΜ και ο Τζακ Μίλερ με Yamaha της Pramac.

Βαθμολογία αναβατών: Μπετσέκι 56, Μαρτίν 45, Ακόστα 42, ντι Τζιαναντόνιο 37, Μ. Μάρκεθ 34, Ογκούρα 33, Φερνάντες 29.

Βαθμολογία ομάδων: Aprilia 101, Trackhouse 62, KTM 55, VR46 49, Ducati 44, Gresini 21, LCR Honda 18, Hoda 14, Yamaha 9, Tech 3 KTM 5.

Επόμενος αγώνας στο Οστιν στο Τέξας, με Sprint στις 28 και Grand Prix στις 29 Μαρτίου, την ερχόμενη εβδομάδα.