MotoGP: Η Αδελαΐδα πήρε το Grand Prix της Αυστραλίας έως το 2032

Ο πρώτος αγώνας στην ιστορία του σπορ σε δρόμους πόλης, από το 2027
Δημήτρης Μπαλής

Έπεσαν οι υπογραφές μεταξύ του Sports Entertainment Group, και της κυβέρνησης της Νότιας Αυστραλίας, ώστε η πόλη της Αδελαΐδας να φιλοξενήσει το Grand Prix Αυστραλίας του MotoGP από το 2027.

Η άρνηση της κυβέρνησης της Βικτώριας να διεξάγει το Grand Prix στο Albert Park, αντί του Phillip Island (θα διεξάγει τον τελευταίου του αγώνα τον Οκτώβριο του 2026) και η θέληση της Νότιας Αυστραλίας να πάρει τον αγώνα, έγιναν την πλάστιγγα προς την Αδελαΐδα.

Η εξαετής συμφωνία που υπογράφηκε θα περιλαμβάνει αγώνες MotoGP στην πίστα Adelaide Street μέχρι και το 2032. Μάλιστα, θα είναι η πρώτη φορά που Grand Prix του MotoGP θα διεξαχθεί στο κέντρο της πόλης – με τα ασυμβίβαστα πρότυπα ασφαλείας που απαιτούνται στη σύγχρονη εποχή του αθλήματος.

Η διάταξη της πίστας αποκαλύφθηκε σήμερα στην Αδελαΐδα, από τον Chief Sporting Officer του MotoGP, Carlos Ezpeleta, και τον πρωθυπουργό της Νότιας Αυστραλίας, Peter Malinauskas.

Το πρώτο Grand Prix Αυστραλίας στην Αδελαΐδα θα διεξαχθεί σε τρεις ημέρες τον Νοέμβριο του 2027. Η πίστα θα έχει μήκος περίπου 4,195 χλμ. με 18 στροφές που θα ελίσσονται στους δρόμους της πόλης, επιτρέποντας στους αναβάτες να φτάσουν ταχύτητες άνω των 340 χλμ./ώρα.

Ο σχεδιασμός της πίστας ακολουθεί το σχέδιο της διάσημης πίστας Adelaide Street Circuit που φιλοξένησε αγώνες της Formula 1 μεταξύ 1985 και 1995, με τις σημαντικές προσαρμογές που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι η ασφάλεια των αναβατών παραμένει η νούμερο ένα προτεραιότητα.

