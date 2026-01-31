MotoGP: Με ταχύτερη τη Honda ολοκληρώθηκαν οι πρώτες δοκιμές

Με πολλούς αναπληρωματικούς οδηγούς και δοκιμαστές, ολοκληρώθηκε το πρώτο τριήμερο δοκιμών του MotoGP στην πίστα Σεπάνγκ της Μαλαισίας, ενόψει της χρονιάς που ξεκινά την 1η Μαρτίου από την Ταϊλάνδη.

Στο λεγόμενο Shakedown, ο Αλέις Εσπαργαρό με τη Honda έκανε τον ταχύτερο χρόνο, με δεύτερο τον αδερφό του, Πολ, με την KTM.

Οι δύο πρωτοεμφανιζόμενοι στο MotoGP, Τόπρακ Ραζγκατλίογλου και Ντιόγκο Μορέιρα, ο πρώτος με την Pramac Yamaha, έκανε τον 8ο χρόνο και ο δεύτερος με την LCR Honda, τον 6ο χρόνο.

Ο Αλέις Εσπαργκαρό ήταν ο μοναδικός εκπρόσωπος της εργοστασιακής Honda, με τον άλλο αναβάτη δοκιμών της μάρκας, Τακαάκι Νακαγκάμι, να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της RC214V για τους κανονισμούς του 2027, με κινητήρα 850 κ.εκ.

Τρίτο χρόνο έκανε ο Φάμπιο Κουαρταράρο με τη νέα ΜΙ Yamaha με κινητήρα V4. Ο Αλεξ Ρινς με ίδια μοτοσυκλέτα ήταν 4ος και στην 5η θέση ο Τζακ Μίλερ με την άλλη Pramac Yamaha.

Ο Ντάνι Πεντρόζα, δοκιμαστής της ΚΤΜ έκανε το 7ο χρόνο και τον 9ο ο Μικέλε Πίρο, δοκιμαστής της Ducati, ξεπερνώντας τον οδηγό της Aprilia, Λορέντσο Σαβαντόρι.

Στις πρώτες δοκιμές δεν έτρεξαν τα μεγάλα ονόματα, τα αδέρφια Μάρκεθ, ο Μπανιάια, ο Μπετσέκι, ο Κόστα και πόσοι ακόμα. Οπότε περιμένουμε τις επόμενες δοκιμές στη Μαλασία, σε λίγες ημέρες.