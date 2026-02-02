MotoGP: Με την Honda έκλεισαν οι παρουσιάσεις των ομάδων για το 2026

Υψηλότερους στόχους έχει θέσει για το 2026 στο MotoGP η Honda, καθώς ένα χρόνο μετά το ντεμπούτο της ομάδας Honda HRC Castrol, η εργοστασιακή προσπάθεια της Honda έχει βελτιωθεί ραγδαία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, η Honda RC213V σημείωσε την καλύτερη απόδοσή της από το 2019, τερματίζοντας στην 8η θέση των ομάδων και στην 4η θέση των κατασκευαστών, με τον Λούκα Μαρίνι να είναι 13ος και τον Ζοάν Μιρ 15ος. Οι δύο οδηγοί παραμένουν για 3η χρονιά μαζί στην εργοστασιακή ομάδα.

Ο 28χρονος Μαρίνι έχασε την πρώτη δεκάδα μόνο δύο φορές στο δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς, καθώς πάλευε για τις κορυφαίες θέσεις της Honda μέχρι το τέλος. Στόχος του για αυτή τη σεζόν είναι να διεκδικήσει βάθρα και νίκες.

Ο επίσης 28χρονος Μιρ, έχοντας κατακτήσει ένα πρώτο βάθρο στην έδρα της Honda στο Μοτέγκι της Ιαπωνίας και ένα δεύτερο στο Grand Prix της Μαλαισίας, μπαίνει στο 2026 με ανανεωμένα κίνητρα. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής MotoGP του 2020 έδειξε την αδιαμφισβήτητη ταχύτητά του σε πολλές περιπτώσεις και είναι αποφασισμένος να πετύχει περισσότερα φέτος.

Η Honda RC213V θα φορά και πάλι την εμβληματική τριχρωμία της Honda HRC. Το κόκκινο αντιπροσωπεύει το πάθος για τους αγώνες, το μπλε την αναζήτηση της τεχνικής αριστείας και το λευκό είναι για τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Το 2026 σηματοδοτεί επίσης την 60ή επέτειο από την είσοδο της Honda στην κορυφαία κατηγορία – η RC181 των 500κ.εκ. ξεκίνησε μια γενεαλογία που οδήγησε στην RC213V των 1.000κ.εκ.. Η ιστορική χρονιά θα σηματοδοτηθεί με αρκετούς εορτασμούς για να τιμήσουν τις 314 νίκες στην Premier Class και τις περισσότερες από 2.300 ανόδους στο βάθρο σε όλες τις κατηγορίες που έχει αυτή τη στιγμή η Honda στο όνομά της.

Τώρα η Honda HRC Castrol προετοιμάζεται για τις πρώτες δοκιμές πριν από την έναρξη της σεζόν στην πίστα Σεπάνγκ, 3-5 Φεβρουαρίου, με το πρώτο Grand Prix της χρονιάς στην Ταϊλάνδη την 1 Μαρτίου.