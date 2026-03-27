MotoGP: Ο Acosta ταχύτερος στα ελεύθερα του Όστιν – Έπεσε με 190 χλμ./ώρα ο Marc Marquez

Με την πτώση του Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή Ducati να επισκιάζει το πρώτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών για τον 3ο αγώνα του MotoGP στο Όστιν του Τέξας, ο Πέδρο Ακόστα -που του χρόνου να είναι ομόσταβλός του-, σήμερα με την εργοστασιακή ΚΤΜ έκανε τον καλύτερο χρόνο.

Σημειώνω ότι τα ελεύθερα δοκιμαστικά στο MotoGP έχουν μεγάλη σημασία και δεν είναι όπως στη Formula 1, καθώς οι 10 πρώτοι από το πρώτο σκέλος περνούν κατευθείαν στο Q1, ενώ θα προστεθούν δύο ακόμα αναβάτες, με τους δύο πρώτους χρόνους του δεύτερου σκέλους των ελεύθερων δοκιμών.

Έτσι, θα έχουμε συνολικά 12 αναβάτες στο Q1, που θα δώσουν τη μάχη για τις θέσεις στο γκριντ, τόσο του αγώνα Sprint του Σαββάτου, όσο και του Grand Prix της Κυριακής, όπου θα παραταχτούν με την ίδια σειρά.

Οι υπόλοιποι 10 αναβάτες, θα τρέξουν στο Q2 και θα καταλάβουν τις θέσεις από τη 13η και κάτω.

Με αυτά τα δεδομένα, όλοι προσπάθησαν για το καλύτερο δυνατό, με τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο και τη Ducati της VR46 να κάνει τον δεύτερο χρόνο, δείχνοντας σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Ιταλός στη Βραζιλία είχε την pole position αλλά τερμάτισε 3ος, ενώ στην Ταϊλάνδη ήταν 4ος στο γκριντ και τερμάτισε 6ος.

Σήμερα, τον τρίτο χρόνο έκανε ο Χόρχε Μαρτίν με την εργοστασιακή Aprilia. Ο πρωταθλητής του 2024 μετά από τη χαμένη χρονιά του 2025 από τραυματισμούς και εγχειρήσεις, επέστρεψε για τα καλά. Στη Βραζιλία ήταν τρίτος στο Sprint και δεύτερος στο Grand Prix.

Τον 4ο χρόνο έκανε ο περσινός πρωταθλητής Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος μετά την πτώση και αφού εξετάστηκε από τους γιατρούς, με 10 λεπτά να απομένουν για να λήξουν οι δοκιμές, κι ενώ είχε τον 21ο χρόνο, πήρε την εφεδρική μοτοσυκλέτα και ήρθε 4ος.

Πολύ καλός ο Ραούλ Φερνάντες με την Aprilia της Trackhouse, 5ος, και ακολούθησε ο Αλεξ Μάρκεθ με τη Ducati της Gresini. Η αποκάλυψη του περσινού πρωταθλήματος, όντας δεύτερος πίσω από τον αδερφό του, φέτος δεν έχει ανάλογες εμφανίσεις και είναι εκτός βάθρων.

Τη δεκάδα έκλεισαν οι: Λούκα Μαρίνι με εργοστασιακή Honda, Αϊ Ογκούρα με Aprilia Trackhouse, Μάρκο Μπετσέκι με την εργοστασιακή Aprilia που νίκησε στα δύο Grand Prix μέχρι τώρα, και ο Φράνκο Μορμπιντέλι με την VR46 Ducati.

Θέση στο Q1 θα διεκδικήσει ο Φραντσέσκο Μπανιάια με την εργοστασιακή Ducati, που ήταν 11ος, όπως και οι υπόλοιποι οδηγοί, με αξιοπερίεργη την τελευταία θέση σε χρόνο του Φερμίν Αλντεγκέρ με τη Ducati Gresini.

Αύριο Σάββατο το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, θα έχουμε το δεύτερο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών, αργότερα το Q1 και το Q2 και στις 10 το βράδυ τον αγώνα Sprint, με το Grand Prix της Κυριακής στις 11 το βράδυ.