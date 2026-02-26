MotoGP: Ο Marc Marquez αντιμέτωπος με τα ρεκόρ που μπορεί να καταρρίψει

Το MotoGP για το 2026 ξεκινά με τον πρώτο από τους 22 αγώνες στην Ταϊλάνδη, έχοντας δοκιμαστικά αύριο Παρασκευή, κατατακτήριες δοκιμές το Σάββατο, την ίδια μέρα αγώνα Sprint και την Κυριακή 1η Μαρτίου τον αγώνα Grand Prix.

Ο Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος το 2025 διέλυσε τον ανταγωνισμό, κάνοντας ένα εντυπωσιακό comeback, και κατακτώντας πρόωρα τον τίτλο, που ήταν και ο 9ος δικός του, συνολικά, ξεκινά τη σεζόν ως το απόλυτο φαβορί, με μια πολύ δυνατή Ducati.

Ο Ισπανός, καλείται να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί, και να υπερασπιστεί τον τίτλο του (πρώτο με τη Ducati), ενώ έχει μπροστά του και πολλές προκλήσεις να πλησιάσει ή και να καταρρίψει ρεκόρ.

Δηλαδή να πάρει έναν ακόμα τίτλο για να πλησιάσει τους πρωτοπόρους Αγκοστίνι και Νιέτο, σε όλες τις κατηγορίες, να φτάσει τις νίκες του Αγκοστίνι στη μεγάλη κατηγορία, να πλησιάσει τις νίκες σε Grand Prix που έχουν Αγκοστίνι και Ρόσι, σε όλες τις κατηγορίες, τον Ρόσι στη μεγάλη κατηγορία, αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό με νίκες σε μια σεζόν, καθώς έχει 13 από το 2014 με τη Honda.

Ας δούμε ποια είναι αυτά.

Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές σε τίτλους σε όλες τις κατηγορίες

Τζιάκομο Αγκοστίνι (15)

Αντζελ Νιέτο (13)

Μαρκ Μάρκεθ (9)

Βαλεντίνο Ρόσι (9)

Μάικ Χέιλγουντ (9)

Κάρλο Ουμπιάλι (9)

Οι οδηγοί με τους περισσότερους τίτλους στη μεγάλη κατηγορία (500κ.εκ./MotoGP)

Τζιάκομο Αγκοστίνι (8)

Μαρκ Μάρκεθ (7)

Βαλεντίνο Ρόσι (7)

Μικ Ντούχαν (5)

Περισσότερες νίκες σε Grand Prix (όλες οι κατηγορίες)

Τζιάκομο Αγκοστίνι (122)

Βαλεντίνο Ρόσι (115)

Μαρκ Μάρκεθ (99)

Περισσότερες νίκες στην κορυφαία κατηγορία (500κ.εκ. και MotoGP μαζί)

Βαλεντίνο Ρόσι (89)

Μαρκ Μάρκεθ (73)

Τζιάκομο Αγκοστίνι (68)

Περισσότερες νίκες στο MotoGP (εκτός των 500κ.εκ.)

Βαλεντίνο Ρόσι (76)

Μαρκ Μάρκεθ (73)

Χόρχε Λορέντσο (47)

Περισσότερες νίκες σε μία μόνο σεζόν

Μαρκ Μάρκεθ (13 – σεζόν 2014)

Μαρκ Μάρκεθ (12 – σεζόν 2019)

Μικ Ντούχαν (12 – σεζόν 1997)

Βαλεντίνο Ρόσι (11 – σεζόν 2001, 2002, 2005)