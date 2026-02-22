MotoGP: Ο Marco Bezzecchi έκανε ρεκόρ πίστας στην τελευταία ημέρα των δοκιμών

Με ρεκόρ χρόνου όλων των εποχών στην πίστα της Ταϊλάνδης, ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές του MotoGP, ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος την 1η Μαρτίου, πάλι στην Ταϊλάνδη.

Ο Μάρκο Μπετσέκι, μόλις 20 λεπτά πριν την απογευματινή περίοδο των δοκιμών, σημείωσε έναν εκπληκτικό χρόνο με την εργοστασιακή Aprilia RS-GP, δημιουργώντας νέο ρεκόρ πίστας.

Η προσπάθεια του Ιταλού ήταν ένα κλάσμα του δευτερολέπτου ταχύτερη από το επίσημο ρεκόρ που είχε ο Φραντσέσκο Μπανιάια με την εργοστασιακή Ducati, κατακτώντας την pole position στο Grand Prix της Ταϊλάνδης του 2024.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MotoGP™ (@motogp)

Μια δεύτερη Aprilia, της δορυφορικής ομάδας Trackhouse, με τον Αϊ Ογκούρα, έκανε τον δεύτερο χρόνο, αφήνοντας στην 3η θέση τον Μαρκ Μάρκεθ -περσινό πρωταθλητή- με την εργοστασιακή Ducati. Θυμίζω ότι ο Ισπανός, που επέστρεψε έπειτα από ανάρρωση μετά τη χειρουργική επέμβαση που είχε, χθες στις δοκιμές είχε δύο πτώσεις χωρίς, ευτυχώς, να συμβεί κάτι.

Ο Μπανιάια με την άλλη Ducati είχε 4ο χρόνο και ο Αλεξ Μάρκεθ με τη Ducati της Gresini, που χθες ήταν ταχύτερος, σήμερα να είναι πέμπτος.

Ο Πέδρο Ακόστα με την KTM στην έκτη θέση, με το δίδυμο των Ducati VR46, Φράνκο Μορμπιντέλι και Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο να είναι έβδομος και ένατος αντίστοιχα, με την Aprilia του πρωταθλητή του 2024, Χόρχε Μαρτίν, ανάμεσα.

Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσε Ζοάν Μιρ με την εργοστασιακή Honda.

Ο Ραούλ Φερνάντες με την Aprilia της Trachhouse ήταν 11ος και ακολούθησαν: Μπραντ Μπίντερ με ΚΤΜ, Λούκα Μαρίνι με εργοστασιακή Honda, Μάβερικ Βινιάλες με ΚΤΜ, Ζοάν Ζαρκό με Honda LCR, Τζακ Μίλερ με Pramac Yamaha, Φάμπιο Κουαρταράρο με εργοστασιακή Yamaha, Ένεα Μπασταινίνι με ΚΤΜ της Tech3, Ντιόγκο Μορέιρα με Honda LCR, Αλεξ Ρινς με εργοστασιακή Yamaha, ο Ρασγκατλίογλου με Pramac Yamaha και ο Μίκαελ Πίρο, που αντικαθιστά τον Φερμίν Αλντεγκέρ, με Ducati Gresini να είναι τελευταίος.