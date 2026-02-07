MotoGP: Ομάδες και οδηγοί σε παράταξη στην επίσημη πρεμιέρα

Αφού πέρυσι η πρεμιέρα του MotoGP για το νέο πρωτάθλημα έγινε στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, φέτος την τιμητική της είχε η Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας,

Οι ομάδες βρίσκονται στο έδαφος της Μαλαισίας εδώ και μέρες, κάνοντας το πρώτο τριήμερο των επίσημων δοκιμών στις 3-5 Φεβρουαρίου, και θα ακολουθήσει ένα ακόμα τριήμερο την ερχόμενη εβδομάδα στην πίστα της Σεπάνγκ, καθώς όλοι προετοιμάζονται για την έναρξη του πρωταθλήματος στην Ταϊλάνδη την 1η Μαρτίου.

Η Κουάλα Λουμπούρ ήταν πάντα ένας δημοφιλής προορισμός για το MotoGP, και το κοινό περίμενε με ανυπομονησία να δει τα αστέρια του πρωταθλήματος.

Η χαρακτηριστική φωτογραφία μπροστά σε μερικά από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της πόλης, τους εμβληματικούς Πύργους Petronas και του Πύργου της Κουάλα Λουμπούρ ύψους 421 μέτρων, ο οποίος είναι σήμα κατατεθέν από το 1991, αναμφίβολα είναι καρτ-ποστάλ.

Η Liberty Media που έχει τα δικαιώματα του σπορ, επιλέγει να κάνει σόου, διότι εδώ που τα λέμε εκτός από αγώνες είναι και σόου, όπως είχε κάνει πέρυσι στο Λονδίνο με τη Formula 1 της οποίας έχει επίσης τα δικαιώματα, όμως φέτος δεν θα κάνει λόγω του ότι οι ομάδες τρέχουν και δε φτάνουν να ετοιμάσουν τα μονοθέσια με τους νέους κανονισμούς.

Αργότερα το ίδιο βράδυ, όλοι οι αναβάτες συγκεντρώθηκαν στην κορυφή του Πύργου Permata Sapura για τη φωτογραφία.

Το MotoGP μετέτρεψε το κέντρο της πόλης σε μια πίστα δρόμου. Ειδικά γκαράζ για τις 11 ομάδες στήθηκαν κοντά στους Πύργους Petronas, μαζί με ένα αυτοσχέδιο pitlane για να επιτρέπουν στους οδηγούς να εισέρχονται και να εξέρχονται από την πίστα.

Στη συνέχεια, οι οδηγοί βγήκαν στους δρόμους της Κουάλα Λουμπούρ, κάνοντας σούζες για να εντυπωσιάσουν περισσότερο.

Μόνο ο πρωταθλητής του 2021, Φάμπιο Κουαρταράρο που κάνει αποθεραπεία, και ο δευτεροετής οδηγός του MotoGP, Φερμίν Αλνετγκέρ, έλειπαν από την παρουσίαση, ενώ ακόμη και ο Χόρχε Μαρτίν επέστρεψε στην Aprilia RS-GP, αφού έχασε το τεστ της Σεπάνγκ για να αναρρώσει από χειρουργική επέμβαση. Η Yamaha επέλεξε τον Αουγούστο Φερνάντες για να αντικαταστήσει τον τραυματία Κουαρταράρο, ενώ ο Gresini επέλεξε να τρέξει μόνο με τον περσινό δεύτερο, Αλεξ Μάρκεθ.

Το σόου περιλάμβανε συνεντεύξεις, συναυλία με τοπικό συγκρότημα και πολλά ακόμα δρώμενα.