MotoGP: Ούτε η τρύπα στην πίστα δεν σταμάτησε τον Marc Marquez

Η 80λεπτη καθυστέρηση έναρξης του αγώνα Sprint στη Βραζιλία, χθες, για τον δεύτερο αγώνα της χρονιάς του MotoGP, ήταν αποτέλεσμα ενός απρόοπτου γεγονότος.

Οι βροχές των τελευταίων ημερών που ανάγκασαν τους διοργανωτές μέχρι και … φυλακισμένους να χρησιμοποιήσουν για τον καθαρισμό της, οι οποίοι πήγαν με τη θέλησή τους βάσει ενός προγράμματος επανένταξης που εφαρμόζει η κυβέρνηση της Γκοϊάνια, είχε ως αποτέλεσμα να ανοίξει μια μεγάλη τρύπα καταμεσής της πίστας, στη μεγάλη ευθεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άνθρωποι της πίστας έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε να την κλείσουν με ασφάλεια, προκειμένου να διεξαχθεί ο αγώνας Sprint και βέβαια το σημερινό Grand Prix.

Αν η τρύπα βρισκόταν στην αγωνιστική γραμμή, σύμφωνα με τον Μαρκ Μάρκεθ παρόλη την αποκατάστασή της δεν θα μπορούσε να διεξαχθεί αγώνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μπάλωμα έγινε και μετά από 80 λεπτά ο αγώνας διεξήχθη κανονικά, με τον Μαρκ Μάρκεθ και την εργοστασιακή Ducati, να κερδίζει για πρώτη φορά μετά από έξι μήνες, ένα διάστημα που προήλθε τόσο από την απουσία του στους τελευταίους αγώνες πέρυσι -κι ενώ ήταν ήδη πρωταθλητής- αλλά και λόγω της ανάπαυλας μέχρι να ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MotoGP™ (@motogp)

Ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο που είχε την pole position με τη Ducati της VR46, ενώ παρέμεινε μπροστά για 12 γύρους, έκανε ένα μικρό λάθος και τον πέρασε ο Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος παρά την πίεση του Ιταλού κατάφερε να κερδίσει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MotoGP™ (@motogp)

Στο βάθρο, μετά από πολλούς μήνες (έχασε σχεδόν όλο το 2025 από τραυματισμούς και εγχειρήσεις) και ο Χόρχε Μαρτίν με την εργοστασιακή Aprilia. Ο πρωταθλητής του 2024 επωφελήθηκε από ένα λάθος του ομόσταβλού του Μάρκο Μπετσέκι στον έκτο γύρο.

Πίσω από τον Μπετσέκι ήταν ο Αϊ Ογκούρα με την Trackhouse Aprilia και ακολούθησαν ο Φάμπιο Κουαρταράρο της Yamaha, ο Αλεξ Μάρκεθ της Gresini Ducati, ο εργοστασιακός αναβάτης της Ducati, Φραντσέσκο Μπανιάια, ο Πέδρο Ακόστα με την KTM, και ο Βραζιλιάνος Ντιόγκο Μορέιρα με την Honda LCR.

Σήμερα το βράδυ έχουμε το μεγάλο Grand Prix.