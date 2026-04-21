MotoGP: Πρώτος αγώνας φέτος στην Ευρώπη και τα μάτια στη Χερέθ

Με την Aprilia να είναι απόλυτη κυρίαρχη στους τρεις πρώτους αγώνες του MotoGP φέτος, και τη Ducati να έχει περιοριστεί στην 4η θέση στις ομάδες και στη 2η θέση στους κατασκευαστές, πηγαίνουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον τριήμερο στην Ισπανία.

Η πίστα της Χερέθ θα φιλοξενήσει τον 4ο αγώνα της χρονιάς, μετά την Ταϊλάνδη, τη Βραζιλία και τις ΗΠΑ, με Sprint το Σάββατο και Grand Prix την Κυριακή.

Στη Χερέθ η Ducati δεν έχει χάσει κανέναν αγώνα από το 2021, και θα είναι σκληρό καρύδι απέναντι στην Aprilia, που έχει τον Μάρκο Μπετσέκι με 3 νίκες σε ισάριθμα Grand Prix, και τον Χόρχε Μαρτίν –πρωταθλητή του 2024- σε φουλ φόρμα, ενώ ισχυρή εμφανίζεται και η ΚΤΜ με τον Πέδρο Ακόστα.

Ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati, περσινός πρωταθλητής, περιμένουμε να δούμε αν έχει αναρρώσει πλήρως από το περσινό χειρουργείο, και είναι αλήθεια ότι φυλάγεται κάπως στους αγώνες.

Στη Χερέθ δεν θα αγωνιστεί ο Μάβερικ Βινιάλες της Tech3 KTM, που έχει χειρουργηθεί στον ώμο και δεν έχει αναρρώσει πλήρως.

Η πίστα Circuito di Jerez, που πήρε το όνομά της από τον Angel Nieto, είναι ένας από τους αγαπημένους γύρους του ημερολογίου. Εκτείνεται σε 4.423 μέτρα και αποτελείται από 13 στροφές – 8 δεξιόστροφες και 5 αριστερόστροφες – με πολλά σημεία για προσπέρασμα.

Η μάχη ξεκινά την Παρασκευή με δοκιμές που θα καθορίσουν και τα γκρουπ για τις κατατακτήριες