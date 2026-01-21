MotoGP: Στη Τζακάρτα η Yamaha φανέρωσε τη νέα μοτοσυκλέτα με κινητήρα V4

Άκρως ενδιαφέρουσα η σημερινή μέρα για τη Yamaha, καθώς αποκάλυψε την πρώτη της μοτοσυκλέτα για το MotoGP με κινητήρα V4.

Το 2025 η Yamaha έτρεχε στο MotoGP με μοτοσυκλέτες που φορούσαν τετρακύλινδρο κινητήρα σε σειρά και αποτελούσε παραφωνία έναντι των Ducati, Aprilia, Honda και ΚΤΜ που χρησιμοποιούσαν V4 μοτέρ.

Ωστόσο, παράλληλα με τη εξέλιξη του πρωταθλήματος, πέρυσι, η Yamaha δούλευε εντατικά σε δοκιμές για την ανάπτυξη του V4 κινητήρα και μάλιστα ο δοκιμαστής Αουγκούστο Φερνάντες, εκτός συναγωνισμού, έτρεξε και σε κάποια Grand Prix με τη μοτοσυκλέτα Μ1 με κινητήρα V4, για να βγάλει η ομάδα συμπεράσματα.

Σήμερα, λοιπόν, στη Τζακάρτα της Ινδονησίας, ήρθε η ώρα για την αποκάλυψη της μοτοσυκλέτας, δύο για την ακρίβεια, για τους Φάμπιο Κουαρταράρο και Άλεξ Ρινς που θα τις οδηγούν, με το νέο μοτέρ V4. Πάντως, οι δύο οδηγοί έχουν ήδη τεστάρει τη νέα μοτοσυκλέτα, σε ανεπίσημες δοκιμές της ομάδας.

Μάλιστα, επειδή είναι τελείως διαφορετική η διάταξη του κινητήρα αυτού σε σχέση με τον σε σειρά, ανασχεδιάστηκε και η μοτοσυκλέτα για να τον φιλοξενήσει.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι η Yamaha παρουσίασε αυτόν τον κινητήρα για ένα μόνο χρόνο, προκειμένου να είναι ανταγωνιστική και να μπορέσει να κρατήσει τον Κουαρταράρο στην ομάδα, διότι ψαχνόταν να πάει σε άλλη ομάδα που θα του έδινε μοτοσυκλέτα νίκης. Θα δούμε τι θα κάνει η νέα μοτοσυκλέτα. Πάντως, ο Γάλλος πέρυσι με την 9η θέση στο πρωτάθλημα, κατάφερε να μαζέψει 201 βαθμούς, από τους 269 που πήρε η Yamaha! Όσο για τον Άλεξ Ρινς, έχει μέχρι και το 2026 συμβόλαιο με την ομάδα.

The machine built to move Yamaha forward



Introducing the all-new V4-powered 2026 YZR M1 #CloserLapAfterLap pic.twitter.com/KucqPQoaU7 — Monster Energy Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) January 21, 2026

Του χρόνου, πάλι από την αρχή, καθώς θα έχουμε μετάβαση σε κινητήρες 850κ.εκ., για όλες τις ομάδες και η Yamaha ήδη δοκιμάζει, εσωτερικά, το δικό της μοτέρ.