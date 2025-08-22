MotoGP: Στη Βουδαπέστη τα βλέμματα από σήμερα

Ελεύθερες δοκιμές σήμερα, επίσημα δοκιμαστικά και Sprint αγώνας αύριο και μεγάλο Grand Prix την Κυριακή στη Βουδαπέστη, για τον 14ο αγώνα του MotoGP.

Ο Μαρκ Μάρκες, μεγάλος πρωταγωνιστής φέτος και σχεδόν σίγουρος πρωταθλητής, αναμένεται να είναι και πάλι το φαβορί, σε μια πίστα όπου πριν λίγες ημέρες είχε φιλοξενήσει και το Grand Prix της Formula 1.

Επίσης, η Ducati εμφανίζεται ασυναγώνιστη, είτε με την εργοστασιακή ομάδα, είτε με τη δορυφορική Gresini και τον Αλεξ Μάρκες, ενώ ο εργοστασιακός οδηγός Φραντσέσκο Μπανιάια, ομόσταβλος του Μαρκ Μάρκες είναι εκτός ρυθμού σχεδόν από την αρχή της χρονιάς.

Ο Μαρκ είπε για τον Φραντσέσκο ότι θα βρει τη φόρμα του πρωταθλητή, όμως ουδείς γνωρίζει αν θα τα καταφέρει φέτος. Για τον τίτλο δεν γίνεται λόγος, όντας τρίτος στη βαθμολογία με 197 βαθμούς διαφορά από τον Μαρκ.

Τώρα, στην Ουγγαρία η LCR Honda θα έχει και πάλι έναν αναβάτη, τον Ζοάν Ζαρκό. Ο Αλέις Εσπαργκαρό, αντικαταστάτης του τραυματία, Σόμκιατ Τσάντρα, είχε ατύχημα με ποδήλατο, σε προπόνηση που έκανε κι έτσι με πόνους στην πλάτη ο Ισπανός δεν θα συμμετάσχει στον αγώνα της Ουγγαρίας. Ο Τσάντρα, που χτύπησε σε προπόνηση πριν από τον αγώνα της Γερμανίας εργάζεται εντατικά για να επιστρέψει στον αγώνα της Ισπανίας 6-7 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι ο Ταϊλανδός το 2026 δεν θα είναι στην ομάδα, καθώς ετοιμάζεται να υπογράψει συμβόλαιο ο νεαρός Βραζιλιάνος Ντιόγκο Μορέιρα, που φέτος διεκδικεί τον τίτλο στο Moto2.

Αύριο τα σπουδαία για τον 14ο αγώνα της χρονιάς.