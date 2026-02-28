MotoGP: Τρομερή κατάληξη στον πρώτο αγώνα Sprint της χρονιάς με νικητή τον Pedro Acosta με ΚΤΜ

Με εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε το φετινό πρωτάθλημα του MotoGP στην Ταϊλάνδη, καθώς είχαμε τρομερές μάχες για την πρώτη θέση στον αγώνα Sprint, με νικητή τον Πέδρο Ακόστα.

Ο 21 ετών Ισπανός αναβάτης της ΚΤΜ, κατέκτησε την πρώτη του νίκη σε Sprint και μάλιστα έγινε ο νεότερος νικητής σε αγώνα Sprint.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ηταν τέτοια η δυναμική του, στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, ερχόμενος με φόρα από ένα πολύ καλό πρωτάθλημα πέρυσι, ειδικά στους τελευταίους αγώνες, που δικαιώνει την επιλογή της εργοστασιακής Ducati να τον κλείσει νωρίς για το 2027, όταν στο MotoGP θα έχουμε αλλαγές, με μοτέρ 850 κ.εκ.

Για να κερδίσει τον αγώνα Sprint των 13 γύρων ο Πέδρο Ακόστα, συνέβησαν πολλά. Ο Μάρκο Μπετσέκι που είχε την pole position με την Aprilia, με το που έσβησαν τα κόκκινα φώτα και δόθηκε η εκκίνηση, δεν μπόρεσε να κρατηθεί μπροστά στην πρώτη στροφή, καθώς ο Μαρκ Μάρκεθ που ήταν δεύτερος με την εργοστασιακή Ducati τον πέρασε. Την ίδια στιγμή ο Πέδρο Ακόστα ήταν τέταρτος, πίσω από την Aprilia της Trackhouse του Ραούλ Φερνάντες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MotoGP™ (@motogp)

Μάρκεθ και Μπετσέκι έπαιζαν με τη φωτιά, με αλλεπάλληλες προσπεράσεις ο ένας στον άλλον στους δύο πρώτους γύρους, με τον Μπετσέκι ενώ ήταν μπροστά, να γλιστράει, να βγαίνει σέρνοντας τη μοτοσυκλέτα του εκτός πίστας και να εγκαταλείπει άδοξα. Το πίστευε πολύ ο Μπετσέκι, ότι μπορούσε να κερδίσει, όμως με τέτοια πίεση το παραμικρό λάθος οδηγεί σε γλίστρημα και πτώση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MotoGP™ (@motogp)

Ο Μάρκεθ έμεινε μόνος μπροστά, όμως δεν είχε υπολογίσει τι έρχεται από πίσω. Ο Ακόστα πέρασε τον πολύ καλό Φερνάντες και βάλθηκε να καταδιώκει τον Μάρκεθ. Και μόλις τον έφτασε, στους τελευταίους 5 γύρους έγινε χαμός. Ο Ακόστα έψαχνε την ευκαιρία να περάσει και τη βρήκε τρεις τέσσερις φορές. Περνούσε τον Μάρκεθ, αλλά ο περσινός παγκόσμιος πρωταθλητής, με την εμπειρία του και τη δύναμη της Ducati, ξαναπερνούσε μπροστά. Όλα αυτά γίνονταν στις στροφές, με τη Ducati να δείχνει ότι έχει καλύτερη έξοδος από τις στροφές από την ΚΤΜ.

Έναν γύρο πριν την καρό σημαία ο Ακόστα πέρασε και πάλι μπροστά, μια στροφή πριν την ευθεία του τερματισμού και ακριβώς στη γραμμή του τερματισμού ήταν μπροστά από τον Μάρκεθ. Ηταν σαν ένα τεστ για τον νεαρό, ότι μπορεί να κερδίσει στον τελευταίο γύρο με παρόμοια προσπέραση.

Και αυτό επιχείρησε να κάνει, αλλά λίγο νωρίτερα από την τελευταία στροφή. Πέρασε τον Μάρκεθ, όμως ο Ισπανός σε μια δεξιά στροφή μπήκε από την εσωτερική του Ακόστα. Δεν κρατήθηκε όμως εσωτερικά, άνοιξε τη γραμμή του έχοντας ακριβώς στο πλάι και από την εξωτερική τον Ακόστα, με αποτέλεσμα οι δυο αναβάτες να ακουμπήσουν και ο Ακόστα να βγει εκτός πίστας, κινδυνεύοντας να τον περάσει και ο Φερνάντσες που είχε πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MotoGP™ (@motogp)

Χωρίς να χαθεί χρόνος οι αγωνοδίκες έκριναν υπερβολική την κίνηση του Μάρκεθ να ανοίξει τη γραμμή του στην προσπέραση, και του επιβλήθηκε ποινή, με αποτέλεσμα ο Μάρκεθ να ενημερωθεί από την ομάδα και στην τελευταία στροφή να αφήσει τον Ακόστα να περάσει μπροστά, κρατώντας τη δεύτερη θέση μπροστά από τον Φερνάντες.

Η Ducati θεώρησε άδικη την ποινή, όμως αυτά συμβαίνουν και οι αγωνοδίκες φαίνεται ότι έκριναν σωστά.

Ο Αϊ Ογκούρα έφερε τη δεύτερη Aprilia της Trackhouse στην 4η θέση, ενώ με την εργοστασιακή Aprilia ο Χόρχε Μαρτίν, πρωταθλητής του 2024, δείχνει ότι επανέρχεται σε φόρμα με την 5η θέση, έπειτα από την περσινή χαμένη χρονιά με τραυματισμούς και εγχειρήσεις.

Ο Μπραντ Μπίντερ με την άλλη εργοστασιακή ΚΤΜ ήταν 6ος και ακολούθησαν ο Ζοάν Μιρ με την εργοστασιακή Honda, ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο με τη Ducati VR46, ο Φραντσέσκο Μπανιάια με την άλλη εργοστασιακή Ducati, και ο Λούκα Μαρίνι με τη δεύτερη εργοστασιακή Honda.

Εκτός δεκάδας ο Ζοάν Ζαρκό με τη Honda LCR, ο Αλεξ Μάρκεθ με τη Gresini Ducati, ο Ντιόγκο Μορέιρα με την άλλη LCR, ο Φράνκο Μορμπιντέλι με την άλλη VR46, ο Τζακ Μίλερ με τη Yamaha Pramac, ο Φάμπιο Κουαρταράρο με τη Yamaha, οι Μπαστιανίνι και Βινιάλες με τις άλλες ΚΤΜ της Tech3 έχοντας ανάμεσά τους τον Αλεξ Ρινς με τη Yamaha, ενώ ο Ρασγκατλίογκου με τη Yamaha της Pramac ήταν 20ός και τελευταίος ο Μικέλε Πίρο με τη Gresini, που αντικατέστησε τον τραυματία

Αύριο Κυριακή πρωί ώρα Ελλάδος θα έχει το μεγάλο Grand Prix με τις ίδιες θέσεις εκκίνησης με το Sprint και αναμένεται εκ νέου μάχη.