Nέα μέτρηση μικροσωματιδίων για τα σύγχρονα πετρελαιοκίνητα οχήματα και αναμόρφωση της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων

Πολύ σημαντικές αλλαγές έρχονται ως προς τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων, με το νέο νομοσχέδιο του οποίου ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση και με τη συμμετοχή του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.

Σύμφωνα με όσα προωθεί το Υπουργείο, προβλέπεται να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια και να προστατευτεί η δημόσια υγεία, ενώ οι αλλαγές αναμένεται να αντιμετωπίσουν αθέμιτες και παράνομες πρακτικές.

Η αναμόρφωση της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων έρχεται να διασφαλίσει αντικειμενικότητα και αμεροληψία στη διαδικασία, ενώ η συστηματική καταγραφή των χιλιομετρικών ενδείξεων, από το πρώτο έτος κυκλοφορίας ενός νέου οχήματος, δημιουργεί διαχρονικό και αξιόπιστο τεχνικό ιστορικό για το σύνολο του στόλου των οχημάτων, που θα ενισχύσει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία και στην αγορά του μεταχειρισμένων.

Επίσης, θα προβλέπεται νέα μέτρηση εκπομπών μικροσωματιδίων στα σύγχρονα πετρελαιοκίνητα οχήματα και προτείνεται εφαρμογή του μέτρου χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη σύσταση Μητρώου Εποπτών ΚΤΕΟ και στη λειτουργία μικτών κλιμακίων ελέγχου. Η θεσμική αυτή παρέμβαση ενισχύει την οργανωμένη και αντικειμενική παρακολούθηση της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου των ΚΤΕΟ.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, προτείνει, προκειμένου η μεταρρύθμιση να αποδώσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό, να επιταχυνθεί η ψηφιακή αξιοποίηση με σύγχρονα μέσα (τεχνητή νοημοσύνη) των στοιχείων που ήδη διαβιβάζονται καθημερινά σε πραγματικό χρόνο (online) στη μηχανογραφική βάση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Εν γένει, η ενίσχυση του θεσμού των ΚΤΕΟ δεν αποτελεί μόνο κλαδικό αίτημα, καθώς είναι ζήτημα δημόσιου συμφέροντος, οδικής ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας.