Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Formula 1 και τι είπαν οι πρωταγωνιστές στο ουγγρικό Grand Prix

Δεν το συναντάμε καθόλου συχνά μετά από Grand Prix της Formula 1, οι περισσότεροι οδηγοί να είναι ευχαριστημένοι από τον αγώνα τους.

Το θεαματικό είναι ότι μετά το Grand Prix της Ουγγαρίας, σήμερα, σχεδόν όλοι ήταν χαρούμενοι, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό.

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Ο Λάντο Νόρις επειδή κέρδισε για πρώτη φορά φέτος ο περσινός παγκόσμιος πρωταθλητής και βέβαια η ομάδα του McLaren, ξεκινώντας από την pole position.

Ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull – Ford, που ξεκίνησε από την 4η θέση με την ποινή του Χάμιλτον, τον οποίο ξαναπέρασε και στον αγώνα, και πήρε μια 2η θέση που δεν την υπολόγιζε και τόσο.

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Ο Κίμι Αντονέλι που από την 7η θέση, λόγω ποινής το Σάββατο, έφτασε με τη Mercedes στο βάθρο και ατενίζει το μέλλον (κατάκτηση τίτλου) με περισσότερη αισιοδοξία.

Αλλά και ο Λιούις Χάμιλτον, που είχε πάρει ποινή το Σάββατο, ξεκίνησε 5ος, είχε όρεξη για το βάθρο (είναι πολυνίκης στην Ουγγαρία με 8 νίκες), αλλά πήρε ξανά ποινή στον αγώνα και έμεινε 4ος. «Είμαι απέραντα ευγνώμων στην ομάδα, έκαναν εξαιρετική δουλειά σε αυτό το πρώτο ημίχρονο (πρώτο μισό του πρωταθλήματος).

Ευχαριστημένος και ο Ισάκ Χάτζαρ με την 6η θέση που έφερε τη Red Bull – Ford, ευχαριστημένοι και οι Λόουσον – Λίντμπλαντ που πήραν ξανά βαθμούς με τις Racing Bulls – Ford, ευχαριστημένος ο Χούλκενμπεργκ που μπήκε στη δεκάδα με την Audi, και πολύ ευχαριστημένοι οι Στρολ και Αλόνσο που με τις σχεδόν πλήρως ανανεωμένες Aston Martin, άφησαν τον πάτο της κατάταξης και τερμάτισαν στη 13η και 14η θέση.

Εντάξει, ο Λεκλέρ με τη Ferrari που τερμάτισε 4ος δεν ήταν ικανοποιημένος ξεκινώντας 2ος, αλλά ο Ράσελ που χτύπησε στον πρώτο γύρο της Mercedes, εκεί που βρέθηκε 19ος, τερμάτισε 7ος.

Απόλυτα δυσαρεστημένος ήταν ο Πιάστρι, που πριν εγκαταλείψει από κιβώτιο στη McLaren, είδε την ομάδα του να κάνει λάθος στρατηγική, βάζοντάς τον στα πιτς, βρίσκοντας κίνηση στην έξοδο, όπου τον προσπέρασε ο Νόρις.

Τώρα οι οδηγοί θα κάνουν διακοπές και ξανά αγώνας στην Ολλανδία στις 23 Αυγούστου, όπου μια ημέρα νωρίτερα θα έχουμε και αγώνα Sprint.

Δηλώσεις

Λάντο Νόρις

«Είμαι κουρασμένος! Δεν ξέρω τι συνέβη (στον πρώτο γύρο), απλώς έχανα συνεχώς το πίσω μέρος, οπότε το παιχνίδι τελείωσε για τον πρώτο γύρο. Πίεζα μανιωδώς για να τον αναγκάσω (τον Piastri) να κάνει λάθος. Ο ρυθμός μου σήμερα ήταν από τους καλύτερους που είχα ποτέ. Χαίρομαι απλώς που επέστρεψα, χαίρομαι που βλέπω ξανά τον Νο.1. Αυτή η πίστα είναι θεϊκή για εμάς και μια από τις καλύτερες που μου ταιριάζει όλη τη χρονιά, οπότε ίσως είναι ό,τι καλύτερο γίνεται προς το παρόν».

Μαξ Φερστάπεν

«Δεν περίμενα να βρίσκομαι στο βάθρο σήμερα. Δουλέψαμε σκληρά γι’ αυτό, προσπαθώντας απλώς να επιβιώσουμε με τις γόμες και να κάνουμε τις σωστές επιλογές και όσον αφορά τη στρατηγική. Είδα την ευκαιρία ως τη μοναδική μου και απλώς την εκμεταλλεύτηκα (απέναντι στον Χάμιλτον). Όλα ήταν υπό έλεγχο».

Κίμι Αντονέλι

«Ήταν ένας δύσκολος αγώνας, έπρεπε να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι με στρατηγική. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα πιτ στοπ στον αγώνα στάση, αλλά τα ελαστικά ήταν πολύ στο όριο, οπότε έπρεπε να σταματήσουμε ξανά. Είμαι πολύ χαρούμενος, είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπούμε στο καλοκαιρινό διάλειμμα. Πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε, καθώς το δεύτερο ημίχρονο (του πρωταθλήματος) θα είναι δύσκολο.

Βαθμολογία

Οδηγοί: Αντονέλι 219, Χάμιλτον 169, Ράσελ 160, Λεκλέρ 138, Νόρις 128, Φερστάπεν 109.

Ομάδες: Mercedes 379, Ferrari 307, McLaren 220, Red Bull – Ford 177, Racing Bulls – Ford 66.