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Το νέο Opel Astra στα καλύτερά του

Προηγμένη τεχνολογία, υψηλά επίπεδα άνεσης, ήπια υβριδικό, αμιγώς ηλεκτρικό, Plug-in Hybrid, αλλά και Diesel
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Δημήτρης Μπαλής
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Κάποιοι κάθονται και κοιτούν τ’ άστρα, τα βράδια, κι ονειρεύονται. Την ημέρα όμως; Ήρθε, λοιπόν, το νέο Opel Astra, που μπορείς να το κοιτάζεις μέρα και νύχτα και δεν ονειρεύεσαι. Το οδηγείς.

Το νέο Opel Astra δεν είναι από άλλο γαλαξία. Γήινο, και δυναμικό, το  best seller της compact κατηγορίας συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία, υψηλά επίπεδα άνεσης και μια πλήρη γκάμα συστημάτων κίνησης, που καλύπτουν, πραγματικά, κάθε ανάγκη.

Ελκυστικό στο μάτι, το Astra, με πιο λεπτό Opel Vizor, φωτιζόμενο Opel Blitz, και σύστημα φωτισμού Intelli–Lux HD, νέες ψηφιακές οθόνες υψηλής ευκρίνειας, εργονομικά καθίσματα Intelli-Seats, και οικολογικά υλικά.

Δείτε το κατατοπιστικό video.

Προσφέρεται ως ήπια υβριδικό, αμιγώς ηλεκτρικό, Plug-in Hybrid, αλλά και Diesel.

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