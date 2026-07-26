Ο De Vries με Mahindra κέρδισε στον 16ο E-Prix της Formula E στο βρεγμένο Τόκιο – Δεύτερος ο Cassidy με Citroen

Βράδυ στο Τόκιο, στον 15ο αγώνα της χρονιάς κι ενώ απομένουν δύο ακόμα E-Prix για το φινάλε της 12ης σεζόν της Formula E, η νίκη του Νικ Ντε Βρις με Mahindra άφησε ανοικτή την υπόθεση τίτλος μέχρι το φινάλε στο Λονδίνο, με δύο αγώνες στις 15 και 16 Αυγούστου.

Σε βρεγμένο οδόστρωμα, ο Ολλανδός οδηγός ξεκίνησε από την 5η θέση και κατάφερε να τερματίσει οριακά μπροστά από τον Νικ Κάσιντι της Citroen, ο οποίος ξεκίνησε από την 13η θέση και έδωσε τη μάχη της νίκης με εξαιρετικό ρυθμό. Έφτασε τους 104 βαθμούς και έχει πιθανότητες, μαθηματικά, για τον τίτλο.

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Στην 3η θέση του βάθρου ανέβηκε ο Τζέικ Ντένις της Andretti, ενώ οι δύο βασικοί διεκδικητές του τίτλου, Πασκάλ Βερλάιν με Porsche και Μιτς Έβανς με Jaguar, δεν μπόρεσαν να βαθμολογηθούν.

Με την 3η θέση ο Ντένις πέρασε επικεφαλής στη βαθμολογία με 146 βαθμούς, ενώ ο Έβανς έμεινε στους 144 και ο Βερλάιν στους 141.

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Formula E (@fiaformulae)

Ο Όλιβερ Ρόουλαντ της Nissan έχει 132 βαθμούς, με τους 12 βαθμούς που πήρε τερματίζοντας 4ος, θέτοντας κι αυτός υποψηφιότητα για να πάρει τον δεύτερο τίτλο του.

Πολύ σημαντικό για τη Citroen η 5η θέση του Ζαν-Ερίκ Βερνιέ, που πρόσθεσε πόντους στην ομάδα, η οποία στη βαθμολογία του πρωταθλήματος ομάδων έχει 166 βαθμούς, είναι 5η και για την πρώτη της χρονιά στο θεσμό τα πηγαίνει καλά.

Στη βαθμολογία των ομάδων προηγείται η Jaguar με 257 πόντους, και ακολουθούν: Porsche με 241, Andretti με 211, και Mahindra με 210 πόντους.

Ραντεβού για ένα συγκλονιστικό φινάλε στο Λονδίνο, στα μέσα Αυγούστου, με την εποχή των αυτοκινήτων GEN3 να ολοκληρώνεται και πηγαίνουμε σε μονοθέσια GEN4 τετρακίνητα, με περισσότερη ισχύ.