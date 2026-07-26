Πώς θα ξεκινήσουν σήμερα οι οδηγοί στο Grand Prix της Formula 1 στην Ουγγαρία

Στο 11ο Grand Prix της Formula 1 στην Ουγγαρία, θα δούμε μια διαφορετική σειρά εκκίνησης από αυτή που σχηματίστηκε μετά την ολοκλήρωση των χθεσινών δοκιμών κατάταξης.

Κι αυτό επειδή ο Λιούις Χάμιλτον με τη Ferrari που είχε τη 2η θέση, πήρε ποινή 3 θέσεων και θα ξεκινήσει 5ος, επειδή θεωρήθηκε ότι παρεμπόδισε τον Όσκαρ Πιάστρι στον γρήγορο γύρο του με τη McLaren.

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Από την άλλη, ο Κίμι Αντονέλι με τη Mercedes, πήρε κι αυτός ποινή 3 θέσεων, επειδή δεν μείωσε ταχύτητα σε καθεστώς κίτρινης σημαίας, έπειτα από το σπινάρισμα του Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull – Ford.

Έτσι, από 4ος θα ξεκινήσει τώρα 7ος ο επικεφαλής της βαθμολογίας.

Κατά συνέπεια, η σειρά εκκίνησης στην πρώτη δεκάδα έχεις ως εξής: 1. Λάντο Νόρις – McLaren, 2. Σαρλ Λεκλέρ – Ferrari, 3. Όσκαρ Πιάστρι – McLaren, 4. Μαξ Φερστάπεν – Red Bull 0- Ford, 5. Λιούις Χάμιλτον – Ferrari, 6. Τζορτζ Ράσελ – Mercedes, 7. Κίμι Αντονέλι – Mercedes, Ισάκ Χάτζαρ – Red Bull – Ford, 9. Άρβιντ Λίντμπλαντ – Racing Bulls – Ford, 10. Νίκο Χούλκενμπεργκ – Audi.

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Το Grand Prix θα ξεκινήσει σήμερα στις 4 το απόγευμα.