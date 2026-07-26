Ο Mortara στην pole position για το E-Prix της Formula E σήμερα στο Τόκιο

Ο Εντοάρντο Μορτάρα κατάφερε να κατακτήσει την τέταρτη pole position της σεζόν 2025/26 και θα ξεκινήσει τον σημερινό αγώνα της Formula E στο Τόκιο από την πρώτη θέση με τη Mahindra Racing.

Μάλιστα, ο Ελβετός οδηγός ισοφάρισε το ρεκόρ όλων των εποχών της Formula E για τις περισσότερες pole position σε μία μόνο σεζόν.

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Κι ακόμα, μπόρεσε να σταματήσει το σερί επτά συνεχόμενων pole position των κινητήρων της Porsche.

Στη χθεσινή διαδικασία των κατατακτήριων, για τον χθεσινό αγώνα (έχουμε διπλό E-Prix στο Τόκιο), ο Μορτάρα έχασε στον τελικό της μονομαχίας από τον Τζέικ Ντένις της Andretti (τερμάτισε 2ος χθες πίσω από τον Νταν Τίκτουμ), αλλά σήμερα λύτρωσε τον εαυτό του αντιμετωπίζοντας τον Αντόνιο Φέλιξ ντα Κόστα της Jaguar στον τελικό, και τον κέρδισε.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε μια στεγνή πίστα, έπειτα από μια καταρρακτώδη καταιγίδα νωρίτερα, που προκάλεσε την ακύρωση του τρίτου σκέλους των ελεύθερων δοκιμών.

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Από την 3η και 4η θέση θα ξεκινήσουν δύο Βρετανοί, ο Νταν Τίκτουμ με Kiro CUPRA και ο Τέιλορ Μπάρναρντ με DS PENSKE, ενώ στην 3η σειρά, από την 5η και 6η θέση, θα εκκινήσουν ο Ολλανδός Νικ ντε Βρις με Mahindra και ο Νόρμαν Νάτο με Nissan.

Στην επόμενη σειρά θα είναι ο Νεοζηλανδός Μιτς Έβανς με Jaguar, και ο Βρετανός Όλιβερ Ρόουλαντ με Nissan.

Ο επίδοξος πρωταθλητής Πασκάλ Βερλάιν με Porsche είναι 11ος, ενώ από τη 12η και 13η θέση θα ξεκινήσουν οι δύο οδηγοί της Citroen, Ζαν Ερίκ Βερνιέ και Νικ Κάσιντι.

Σε δυόμιση ώρες από τώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας στο Τόκιο.

Με τιμή από 18.900 ευρώ το βραβευμένο SUV

Το δεύτερο σε πωλήσεις στην κατηγορία των C-SUV, το Citroen C3 Aircross, βραβευμένο με τον τίτλο AUTOBEST «Best Users’ Car of Europe 2026» είναι πλέον διαθέσιμο από 18.900 ευρώ.

Με μήκος 4,39 μέτρα, στην καρδιά της κατηγορίας του, αλλά με τιμή μικρότερης κατηγορίας, άνετους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, καθώς δυνατότητα φιλοξενίας έως και 7 άτομα, το νέο Citroen C3 Aircross φέρει αναρτήσεις και καθίσματα Citroen Advanced Comfort, και προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού.

Στην Ελλάδα διατίθεται με πλήρη γκάμα κινητήριων συστημάτων: με Turbo μοτέρ βενζίνης 100 hp, με μηχανικό κιβώτιο (τιμή από 18.900 ευρώ), Hybrid 145 hp με αυτόματο κιβώτιο (από 23.500 ευρώ), και 100% ηλεκτρικό e-C3 Aircross Extended Range με αυτονομία έως 400 χλμ. (τιμή από 20.900 ευρώ, με την επιδότηση του κρατικού προγράμματος).

Το νέο Citroen C3 Aircross προσφέρεται σε τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού, ανάλογα τις προτιμήσεις του καθενός.