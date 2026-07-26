Πρώτη νίκη φέτος για τον Norris – Κέρδισε το ουγγρικό Grand Prix της Formula 1 – Δεύτερος ο Verstappen με Red Bull – Ford

Ο περσινός πρωταθλητής Λάντο Νόρις, με τη McLaren, χρειάστηκε 11 αγώνες στη φετινή Formula 1 ώστε να πάρει την πρώτη του νίκη, που ήταν και η πρώτη φέτος για τη βρετανική ομάδα.

Τη δεύτερη θέση πήρε ο εντυπωσιακός Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull – Ford, ακολουθώντας μια διαφορετική στρατηγική με 2 πιτ στοπ, όταν άλλοι έκαναν 3 εκμεταλλευόμενοι και το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας από την εγκατάλειψη του Όσκαρ Πιάστρι από πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων της McLaren, κι ενώ ήταν δεύτερος.

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Τρίτος ο πολύ δυναμικός Κίμι Αντονέλι με τη Mercedes. Ο επικεφαλής της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, ξεκίνησε από την 7η θέση με ποινή 3 θέσεων χθες, επειδή δεν μείωσε ταχύτητα σε καθεστώς κίτρινης σημαίας, και κατάφερε να πάρει πολύτιμους βαθμούς, διευρύνοντας τη διαφορά τους από τους υπόλοιπους διεκδικητές του τίτλου.

Εκτός βάθρου οι δύο Ferrari με Λεκλέρ και Χάμιλτον, που χθες πήγαν καλά στις δοκιμές κατάταξης, με τον Λεκλέρ να ξεκινά 2ος και τον Χάμιλτον 5ος, λόγω ποινής 3 θέσεων επειδή παρεμπόδισε τον Πιάστρι. Λογικά θα ήταν 4ος ο Χάμιλτον σήμερα, αλλά και πάλι πήρε ποινή, αυτή τη φορά 5 δευτ., για υπερβολική ταχύτητα στη γραμμή των πιτς.

Στην 6η θέση ο Ισάκ Χάτζαρ με την άλλη Red Bull – Ford, δείχνοντας μεγάλη σταθερότητα, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes τερμάτισε στην 7η θέση.

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Τη δεκάδα έκλεισαν οι δύο Racing Bulls – Ford με Λόουσον και Λίντμπλαντ στις θέσεις 8 και 10, έχοντας ανάμεσά τους τον Χούλκενμπεργκ με την Audi.

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Κατά την εκκίνηση, ο Πιάστρι προσπέρασε τον Νόρις, και ο Φερστάπεν πέρασε 3ος, ενώ ο Ράσελ χτύπησε τη Mercedes και έπεσε μέχρι και την 19η θέση.

Στην πορεία ο Φερστάπεν κρατούσε την 3η θέση από τον Χάμιλτον που πίεζε, με τον Αντονέλι να ανεβαίνει και να δείχνει ότι πηγαίνει για ένα πιτ στοπ, όμως δεν άντεξαν τα ελαστικά και έκανε 2.

Ο Νόρις προσπαθούσε να πιέσει τον Πιάστρι μπροστά, έκανε ένα μικρό λάθος με έξοδο που δεν του κόστισε, και όταν ο Πιάστρι μπήκε για αλλαγή ελαστικών στον 34ο γύρο, έμπλεξε σε κίνηση, με αποτέλεσμα όταν ο Νόρις άλλαξε λάστιχα να βρεθεί πίσω του. Μάλιστα ο Πιάστρι δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος από την επιλογή της ομάδας να τον βάλει εκείνη την ώρα στα πιτς.

Στην επόμενη αλλαγή ελαστικών, ο Φερστάπεν φάνηκε κερδισμένος, όπως και ο Αντονέλι, με την ποινή στον Χάμιλτον να φέρνει τον Αντονέλι στο βάθρο.

Τώρα θα έχουμε διακοπές και επόμενο Grand Prix στις 23 Αυγούστου στην Ολλανδία, στην πίστα του Zandvoort, που από του χρόνου δεν θα βρίσκεται στο καλεντάρι.