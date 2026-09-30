Νέο Caddy Maxi, και νέο Multivan σύντροφοι για την οικογένεια και τον ελεύθερο χρόνο

Κατά την επίσκεψή μου στο Βερολίνο, δύο από τα highlights της παρουσίασης της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα, ήταν το νέο Caddy και το νέο Multivan.

Η γερμανική μάρκα είναι γνωστή ότι κατασκευάζει οχήματα για τον ελεύθερο χρόνο, και την οικογένεια, πέραν των καθαρά επαγγελματικών εκδόσεων.

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Από «εργάτη» των μεταφορών σε σύγχρονο, πολυτάλαντο όχημα: «Το επαγγελματικό όχημα που τοποθετείται κάτω από το VW Bus». Έτσι περιέγραφε ο ειδικός τύπος το αρχικό Caddy του 1979. Βασιζόταν στο Golf. Η δεύτερη γενιά ακολούθησε το 1996, αυτή τη φορά πάνω στην πλατφόρμα του Polo. Η μεγάλη επιτυχία ήρθε το 2003 με το πρώτο, πλήρως ανεξάρτητο μοντέλο Caddy, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη όχι μόνο των επαγγελματιών και των εταιρειών ταχυμεταφορών, αλλά και των οικογενειών και όλων όσοι αναζητούσαν επιπλέον χώρο. Το πρώτο Caddy με επιμηκυμένο αμάξωμα, το Maxi, έκανε το ντεμπούτο του το 2007. Η τέταρτη γενιά ακολούθησε το 2015. Το πέμπτο Caddy κυκλοφόρησε στην αγορά το 2020 και έκτοτε έχουν πωληθεί περισσότερες από 500.000 μονάδες. Το σημαντικά αναβαθμισμένο νέο Caddy λανσαρίστηκε φέτος, το καλοκαίρι του 2026.

Φέρει νέο εμπρόσθιο τμήμα, νέες ζάντες 16, 17 και 18 ιντσών, νέα οθόνη συστήματος infotainment 12,9 ιντσών, και αναβαθμισμένο «Digital Cockpit Pro». Η φόρτιση των smartphone γίνεται είτε επαγωγικά είτε μέσω νέων, ισχυρότερων θυρών USB-C.

Το Caddy προσφέρεται σε εκδόσεις με δύο κινητήρες diesel με υπερσυμπιεστή (TDI με 102 PS και 122 PS), ή με έναν κινητήρα βενζίνης με υπερσυμπιεστή (TSI 116 PS) ή με plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης (eHybrid με συνδυαστική ισχύ 150 PS). Όλα τα κινητήρια συστήματα διατίθενται τόσο για το Caddy με το τυπικό μεταξόνιο (2,751 μ.), όσο και για το Caddy Maxi, με το μεγαλύτερο μεταξόνιο των 2,968 μ.

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Το Caddy Maxi διατίθενται στάνταρ με πέντε θέσεις – δύο εμπρός και τρεις στη 2η σειρά. Προαιρετικά προσφέρεται και με 3η σειρά καθισμάτων και στις δύο εκδόσεις μεταξονίου, με δύο αναδιπλούμενα μεμονωμένα καθίσματα, που αναδιπλώνονται ή αφαιρούνται πλήρως. Ακόμη και με επτά επιβάτες στο εσωτερικό, το Caddy Maxi προσφέρει χώρο αποσκευών μήκους 62,9 εκ. (31,7 εκ. στην έκδοση με το στάνταρ μεταξόνιο), και χωρά 446 λίτρα, ενώ με φόρτωση έως τη δεύτερη σειρά, η χωρητικότητα αυξάνεται στα 1.720 λίτρα. Η αναδίπλωση και της 2ης σειράς καθισμάτων αυξάνει τον όγκο φόρτωσης στα 3.105 λίτρα.

Για το Multivan, η ιστορία ξεκίνησε το 1985 και τότε βασιζόταν στο T3. Έκτοτε έχουν ακολουθήσει τέσσερις ακόμη γενιές, με εκατοντάδες χιλιάδες πωλήσεις. Η συνταγή της επιτυχίας ήταν να πάρεις το καλύτερο Transporter της εποχής του και να προσθέσεις την άνεση ενός επιβατικού αυτοκινήτου σε συνδυασμό με τη μέγιστη ευελιξία στο εσωτερικό. Το αποτέλεσμα είναι το Multivan να αναδεικνύεται σε πολυεργαλείο της αυτοκίνησης, για την οικογένεια, τις επαγγελματικές δραστηριότητες, τον αθλητισμό, τις διακοπές και κάθε ταξιδιωτική περιπέτεια.

Το τρέχον Multivan φέρει μια σημαντική αναβάθμιση υλικού (hardware) και λογισμικού (software), ανανεωμένο εμπρός μέρος, νέες ζάντες, και νέα διάταξη ταμπλό με «Digital Cockpit» και μια νέα γενιά συστημάτων infotainment σε οθόνη 12,9 ιντσών. Η βάση επαγωγικής φόρτισης smartphone, που περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, είναι σημαντικά μεγαλύτερη. Η ισχύς φόρτισης έχει αυξηθεί, όπως και η ισχύς των θυρών USB-C.

Το Multivan συγκαταλέγεται στα πιο ευρύχωρα van της κατηγορίας του, κατάλληλα για οικογενειακή χρήση και αναψυχή. Για πρώτη φορά, η προαιρετική έκδοση οκτώ θέσεων διατίθεται με διάταξη καθισμάτων «πρόσωπο με πρόσωπο», όπου δύο ομάδες τριών επιβατών μπορούν να κάθονται αντικριστά στο πίσω μέρος. Σε όλες τις εκδόσεις του Multivan, μια χειρολαβή στην πλευρά του συνοδηγού διευκολύνει πλέον την είσοδο και την έξοδο. Όλα τα πίσω καθίσματα του Multivan μπορούν να μετακινηθούν σε ράγες και να αφαιρεθούν, εξασφαλίζοντας μέγιστη ευελιξία. Συνολικά, ο όγκος φόρτωσης του Multivan, φτάνει έως 3.672 λίτρα.

Το νεότερο σύστημα κίνησης του Multivan είναι το eHybrid 4MOTION, το οποίο παρουσιάστηκε το 2025 – ένα plug-in υβριδικό σύστημα τετρακίνησης με ισχύ 245 PS και μπαταρία υψηλής τάσης 19,7 kWh. Το Multivan διατίθεται επίσης με κίνηση στους εμπρός τροχούς και κινητήρα είτε turbodiesel (TDI) ισχύος 150 PS, είτε turbo βενζίνης (TSI) ισχύος 204 PS.

Το VW Bus διαθέτει και την πιο πρόσφατη εξέλιξη του συστήματος «Travel Assist», το οποίο προσφέρει –για πρώτη φορά– αυτόματη αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών και υποβοηθούμενη αλλαγή λωρίδας. Αντίστοιχα, οι προβολείς έχουν σχεδιαστεί εκ νέου και έχουν βελτιωθεί.