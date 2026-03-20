Νέο Renault Clio σε όλα, με μοτέρ βενζίνης, full hybrid και Eco-G / LPG

Tο Renault Clio από το 1990 εμπνέει πάνω από 17 εκατ. αγοραστές σε όλο τον κόσμο, σε 5 γενιές παραγωγής
Δημήτρης Μπαλής

H Renault επέλεξε τη δική της μούσα, την Κλειώ, που από την ελληνική μυθολογία, ήρθε στην πραγματική μηχανολογία.

To Renault Clio από το 1990, σε 5 γενιές παραγωγής αποτελεί μια διαχρονική μούσα, και στην 6η του γενιά είναι εντελώς ανασχεδιασμένο, αναβαθμισμένο σε κάθε τομέα με υβριδική τεχνολογία και ανακυκλωμένα υλικά, αναδεικνύοντας τη βιώσιμη προσέγγισή του.

Μεγαλύτερο σε διαστάσεις, με νέα φωτιστική υπογραφή, νέο κόκπιτ, οθόνη προσανατολισμένη προς τον οδηγό, τέσσερα προγράμματα οδήγησης, νέα καθίσματα από ανακυκλωμένα υλικά και περισσότερους χώρους για τρεις ενήλικες επιβάτες πίσω και αποσκευές, το νέο Clio διατίθεται με διαφορετικά συστήματα κίνησης.

Full hybrid E-Tech 160hp, turbo βενζίνης TCe 1.2lt με 115hp, και έκδοση bi-fuel Eco-G βενζίνης / LPG, με 120hp και μέγιστη αυτονομία 1.450 χλμ.

Δείτε το νέο Renault Clio στο αναλυτικό και κατατοπιστικό video.

Με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια, το νέο Renault Clio είναι η μούσα που χρειάζεσαι.

Driveit: Περισσότερα άρθρα
Οδηγούμε τα Omoda 5 SHS-H και Omoda 9 SHS-P AWD
Οδηγούμε την αυτοφορτιζόμενη υβριδική έκδοση Omoda 5 SHS-H, με τιμή που θα σπάσει τα ταμεία, καθώς και τη ναυαρχίδα της κινεζικής εταιρείας Omoda 9 SHS-P AWD
Οδηγούμε τα Omoda 5 SHS-H και Omoda 9 SHS-P AWD
