Νέο Renault Clio σε όλα, με μοτέρ βενζίνης, full hybrid και Eco-G / LPG

H Renault επέλεξε τη δική της μούσα, την Κλειώ, που από την ελληνική μυθολογία, ήρθε στην πραγματική μηχανολογία.

To Renault Clio από το 1990, σε 5 γενιές παραγωγής αποτελεί μια διαχρονική μούσα, και στην 6η του γενιά είναι εντελώς ανασχεδιασμένο, αναβαθμισμένο σε κάθε τομέα με υβριδική τεχνολογία και ανακυκλωμένα υλικά, αναδεικνύοντας τη βιώσιμη προσέγγισή του.

Μεγαλύτερο σε διαστάσεις, με νέα φωτιστική υπογραφή, νέο κόκπιτ, οθόνη προσανατολισμένη προς τον οδηγό, τέσσερα προγράμματα οδήγησης, νέα καθίσματα από ανακυκλωμένα υλικά και περισσότερους χώρους για τρεις ενήλικες επιβάτες πίσω και αποσκευές, το νέο Clio διατίθεται με διαφορετικά συστήματα κίνησης.

Full hybrid E-Tech 160hp, turbo βενζίνης TCe 1.2lt με 115hp, και έκδοση bi-fuel Eco-G βενζίνης / LPG, με 120hp και μέγιστη αυτονομία 1.450 χλμ.

Με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια, το νέο Renault Clio είναι η μούσα που χρειάζεσαι.