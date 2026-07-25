Νίκη του Ticktum με CUPRA KIRO στο 14ο E-Prix της Formula e – Βάθρο για τον Cassidy της Citroen

Στο 14ο E-Prix της Formula E, ο Νταν Τίκτουμ της CUPRA KIRO, που ήταν 6ος στην εκκίνηση, όρμησε στην προτελευταία στροφή για να κλέψει τη νίκη από τον Τζέικ Ντένις της Andretti, που είχε και την pole position, στον πρώτο νυχτερινό αγώνα του Τόκιο.

Τρίτος στο βάθρο ανέβηκε ο Νικ Κάσιντι, ο οποίος σφράγισε ένα συναισθηματικά φορτισμένο βάθρο για την Citroen Racing, μετά την τραγική είδηση ​​του θανάτου του επικεφαλής της ομάδας Σιρίλ Μπλέ.

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Ο Τίκτουμ αξιοποίησε στο μέγιστο βαθμό το PIT BOOST και το ATTACK MODE, από νωρίς, ενώ στο τέλος χρησιμοποίησε έξυπνα την τετρακίνηση των 50kW που του έδωσε ώθηση μέχρι το τέλος του 29ου γύρου, και κατάφερε να προσπεράσει πρώτα τον Κάσιντι και μετά τον Τίκτουμ για να περάσει μπροστά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Formula E (@fiaformulae)

Αξίζει να σημειώσουμε ότι έχουμε 9 διαφορετικούς νικητές στους τελευταίους 9 αγώνες, κάτι που δυναμιτίζει το πρωτάθλημα, αναφορικά με τους τίτλους σε οδηγούς και ομάδες.

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Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Πασκάλ Βερλάιν της Porsche δεν κατάφερε να τερματίσει, γεγονός που έδωσε στον Ντένις την ευκαιρία να πλησιάσει στη βαθμολογία, όντας 3ος με 130 βαθμούς.

Ο Μιτς Εβανς της Jaguar, κατακτώντας την 4η θέση, πέρασε πρώτος στη βαθμολογία με 144 βαθμούς έναντι 141 του Βερλάιν.

Η Jaguar με 257 βαθμούς διεύρυνε το πλεονέκτημα στη βαθμολογία των ομάδων έναντι της Porsche, που έχει 237, με την Andretti να έχει 195, τη Mahinda 192 και τη Citroen 138 βαθμούς.

Αύριο Κυριακή, θα έχουμε και πάλι στο Τόκιο E-Prix, τον 15ο αγώνα.

Με τιμή από 18.900 ευρώ το βραβευμένο SUV Citroen C3 Aircross

Το δεύτερο σε πωλήσεις στην κατηγορία των C-SUV, το Citroen C3 Aircross, βραβευμένο με τον τίτλο AUTOBEST «Best Users’ Car of Europe 2026» είναι πλέον διαθέσιμο από 18.900 ευρώ.

Με μήκος 4,39 μέτρα, στην καρδιά της κατηγορίας του, αλλά με τιμή μικρότερης κατηγορίας, άνετους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, καθώς δυνατότητα φιλοξενίας έως και 7 άτομα, το νέο Citroen C3 Aircross φέρει αναρτήσεις και καθίσματα Citroen Advanced Comfort, και προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού.

Στην Ελλάδα διατίθεται με πλήρη γκάμα κινητήριων συστημάτων: με Turbo μοτέρ βενζίνης 100 hp, με μηχανικό κιβώτιο (τιμή από 18.900 ευρώ), Hybrid 145 hp με αυτόματο κιβώτιο (από 23.500 ευρώ), και 100% ηλεκτρικό e-C3 Aircross Extended Range με αυτονομία έως 400 χλμ. (τιμή από 20.900 ευρώ, με την επιδότηση του κρατικού προγράμματος).

Το νέο Citroen C3 Aircross προσφέρεται σε τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού, ανάλογα τις προτιμήσεις του καθενός.