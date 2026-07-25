Τα ονόματα θρύλων της Formula 1 στις 14 στροφές της πίστας της Ουγγαρίας

Η καρδιά της Formula 1 χτυπά από χθες στην πίστα της Ουγγαρίας.

Χθες είχαμε τα δύο ελεύθερα δοκιμαστικά και σήμερα ένα ακόμα σκέλος ελεύθερων δοκιμαστικών και το απόγευμα τις κατατακτήριες, ενόψει του αυριανού Grand Prix.

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Η πίστα της Ουγγαρίας, το Hungaroring, γιορτάζει τέσσερις δεκαετίες αγώνων Grand Prix της Formula 1, και οι υπεύθυνοι της πίστας ονοματοδότησαν κάθε στροφής της.

Οι μισές στροφές έχουν το όνομά τους από θρύλους της F1, όπως: Νέλσον Πικέ, Λιούις Χάμιλτον, Νάιτζελ Μάνσελ, Ζαν Αλεζί, Μίκαελ Σουμάχερ, Αϊρτον Σένα και Φέρεντς Σιζς.

Η στροφή 1 ονομάζεται πλέον Πικέ, αφού ο Βραζιλιάνος οδηγός κέρδισε τα δύο πρώτα Grand Prix που πραγματοποιήθηκαν στην πίστα και η πρώτη στροφή ήταν εκεί όπου έκανε την περίφημη κίνησή του από την εξωτερική πλευρά του Σένα, στον εναρκτήριο αγώνα.

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Ο Χάμιλτον είναι ο πιο επιτυχημένος οδηγός στην πίστα αυτή με 8 νίκες και 9 pole position, και ο Μάνσελ ήταν σαφώς μια εύκολη επιλογή αφότου ο Βρετανός κατέκτησε το πρωτάθλημα οδηγών στο Hungaroring το 1992.

Η Στροφή 11 έχει το όνομα του Αλεζί μετά την πτώση του Γάλλου στη στροφή κατά τη διάρκεια των δοκιμών το 1995. Ο Σουμάχερ εξασφάλισε το τέταρτο πρωτάθλημα οδηγών εκεί το 2001 και έχει κερδίσει 4 ουγγρικά Grand Prix, και ο Σένα ήταν ο πρώτος που πήρε την pole position στην πίστα.

Ο Ούγγρος οδηγός και μηχανικός Φέρεντς Σιζς τιμάται επίσης στην πίστα. Κέρδισε το πρώτο Grand Prix στην ιστορία το 1906 και ήταν επικεφαλής του τμήματος δοκιμών της Renault.

Έχει ενδιαφέρον ότι τα αποτυπώματα των χεριών των Χάμιλτον, Μάνσελ και Αλεζί θα χυτευθούν σε σκυρόδεμα και θα τοποθετηθούν στην περιοχή απορροής του Hungaroring.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1)

Στις υπόλοιπες στροφές έχουν δοθεί ονόματα που σχετίζονται με την τοπική περιοχή, με αναφορές στην Κοιλάδα των Τριών Πηγών, τον δήμο Μόγκιοροντ, την πρώτη εγκατάσταση εκπαίδευσης οδηγών της Ουγγαρίας, τη Βουδαπέστη και τον ποταμό Δούναβη.

Πίστα Hungaroring 2026: Ονόματα στροφών

Στροφή 1: Πικέ

Στροφή 2: Χάμιλτον

Στροφή 3: Άνοιξη

Στροφή 4: Μάνσελ

Στροφή 5: Μόγκιοροντ

Στροφές 6 και 7: Κέντρο Εκπαίδευσης Οδήγησης

Στροφές 8 και 9: Βούδα και Πεστ

Στροφή 10: Δούναβης

Στροφή 11: Αλεζί

Στροφή 12: Σουμάχερ

Στροφή 13: Σένα

Στροφή 14: Σιζς