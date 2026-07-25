Ο Jake Dennis της Andretti στην pole position για το E-Prix της Formula E στην Κίνα

Ο Τζέικ Ντένις της Andretti πήρε την 3η του pole position φέτος, κερδίζοντας στην τελική διαδικασία για το E-Prix της Formula E στο Τόκιο, τον Εντοάρντο Μορτάρα της Mahindra Racing, με μόλις 0,052 δευτερόλεπτα διαφορά.

Παρά την pole position του Ντένις, οι μηχανικοί δούλεψαν σκληρά για να επισκευάσουν το αυτοκίνητο του ομόσταβλού του Φελίπε Ντρούγκοβιτς, ο οποίος είχε ατύχημα κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου των ελεύθερων δοκιμαστικώ, και δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στις κατατακτήριες.

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Οι δύο οδηγοί της Citroen, Ζαν – Ερίκ Βερνιέ και Νικ Κάσιντι θα ξεκινήσουν από την 7η και 8η θέση, αντίστοιχα.

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Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Πασκάλ Βερλάιν θα ξεκινήσει 9ος για την Porsche, ο Μιτς Εβανς για την Jaguar TCS Racing είναι 16ος και ο Ολιβερ Ρόουλαντ της Nissan 15ος.

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Η περίοδος είχε κόκκινη σημαία για το χτύπημα στις μπαριέρες του Νίκο Μίλερ της Porsche.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει σε 40 λεπτά.

Με τιμή από 18.900 ευρώ το βραβευμένο SUV Citroen C3 Aircross

Το δεύτερο σε πωλήσεις στην κατηγορία των C-SUV, το Citroen C3 Aircross, βραβευμένο με τον τίτλο AUTOBEST «Best Users’ Car of Europe 2026» είναι πλέον διαθέσιμο από 18.900 ευρώ.

Με μήκος 4,39 μέτρα, στην καρδιά της κατηγορίας του, αλλά με τιμή μικρότερης κατηγορίας, άνετους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, καθώς δυνατότητα φιλοξενίας έως και 7 άτομα, το νέο Citroen C3 Aircross φέρει αναρτήσεις και καθίσματα Citroen Advanced Comfort, και προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού.

Στην Ελλάδα διατίθεται με πλήρη γκάμα κινητήριων συστημάτων: με Turbo μοτέρ βενζίνης 100 hp, με μηχανικό κιβώτιο (τιμή από 18.900 ευρώ), Hybrid 145 hp με αυτόματο κιβώτιο (από 23.500 ευρώ), και 100% ηλεκτρικό e-C3 Aircross Extended Range με αυτονομία έως 400 χλμ. (τιμή από 20.900 ευρώ, με την επιδότηση του κρατικού προγράμματος).

Το νέο Citroen C3 Aircross προσφέρεται σε τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού, ανάλογα τις προτιμήσεις του καθενός.