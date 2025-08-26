Driveit

NIO: Ήρθε το πρώτο αυτοκίνητο στην Ελλάδα

Το νέο ηλεκτρικό EL6 εκτίθεται σε εμπορικό κέντρο της Αθήνας
Δημήτρης Μπαλής

Είχα αναφερθεί στην εισαγωγή της κινεζικής μάρκας ΝΙΟ στην Ελλάδα, από τον όμιλο Μοτοδυναμική, σε συνεργασία με την κυπριακή εταιρεία Π.Μ. Τσεριώτης, για διανομή σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία.

Μολονότι το επίσημο λανσάρισμα της μάρκας θα γίνει τον Νοέμβριο 2025, με διαθεσιμότητα αυτοκινήτων και έναρξη πωλήσεων, εντούτοις η εταιρείας επέλεξε να φέρει τώρα ένα αυτοκίνητο και να το εκθέσει σε εμπορικό κέντρο, ώστε το κοινό να έχει μια πρώτη εικόνα.

Χωρίς να έχουμε δει από κοντά το νέο ηλεκτρικό SUV NIO EL6, τα στοιχεία θέλουν να αποδίδει ισχύ 490 ίππους, να έχει δύο εκδόσεις μπαταρίας 75 και 100 kWh και να προσφέρει αυτονομία έως 406 και 529 χλμ., αντίστοιχα.

Για την κατασκευή του εσωτερικού χρησιμοποιήθηκαν ανακυκλώσιμα υλικά, φέρει μεγάλη πανοραμική οροφή και την έξυπνη ψηφιακή βοηθό NOMI.

Πέραν του EL6, θα λανσαριστούν το πολυτελές εξαθέσιο SUV EL8, το μεσαίο sedan ET5, το ηλεκτρικό tourer ET5 Touring και ένα ακόμα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης, το Firefly B.

