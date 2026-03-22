Nissan: Δοκιμές για την ανάπτυξη ρομποταξί

Το Τόκιο θα αποτελέσει τον τόπο πιλοτικής λειτουργίας του εγχειρήματος για ρομποταξί, από τη Nissan, τη Wayve και την Uber, μια πόλη με ιδιαίτερα πυκνή κυκλοφορία και πολύπλοκο οδικό δίκτυο.

Αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα νέο βήμα στο μέλλον της αυτόνομης κινητικότητας.

Στην αρχική φάση λειτουργίας, θα αξιοποιηθεί το νέο Nissan LEAF, εξοπλισμένο με το σύστημα αυτόνομης οδήγησης Wayve AI Driver, ενώ η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη στους επιβάτες μέσω της πλατφόρμας της Uber.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί την πρώτη συνεργασία της Uber στον τομέα της αυτόνομης κινητικότητας στην Ιαπωνία και ταυτόχρονα το επόμενο βήμα στο παγκόσμιο πλάνο της Wayve και της Uber για τα ρομποταξί, που προβλέπει την επέκταση της υπηρεσίας σε περισσότερες από δέκα πόλεις διεθνώς.

Κατά την αρχική φάση, τα οχήματα θα κινούνται με την παρουσία εκπαιδευμένου χειριστή ασφαλείας, δίνοντας στους επιβάτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν την εμπειρία των ρομποταξί στο πλαίσιο των καθημερινών τους μετακινήσεων.

Το σύστημα Wayve AI Driver έχει σχεδιαστεί ώστε να μαθαίνει από δεδομένα πραγματικών συνθηκών οδήγησης και να προσαρμόζεται σε νέους δρόμους και πόλεις χωρίς τη χρήση χαρτών υψηλής ανάλυσης. Αυτό επιτρέπει ταχύτερη επέκταση σε διεθνείς αγορές και διευκολύνει την ανάπτυξη της υπηρεσίας ρομποταξί σε δυναμικά αστικά περιβάλλοντα, όπως το Τόκιο.