Nissan: Η παγκόσμια πατέντα στο νέο κινητήρα e-Power

Το νέο Nissan Qashqai που ξεκίνησε να παράγεται τον Ιούλιο στο εργοστάσιο του Σάντερλαντ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, εφοδιάζεται με νέο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1.5lt, ο οποίος έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την παραγωγή ενέργειας για το υβριδικό σύστημα κίνησης e-POWER τρίτης γενιάς.

Ο βενζινοκινητήρας λειτουργεί μόνο ως γεννήτρια, παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια για την τροφοδοσία του ηλεκτροκινητήρα, χωρίς την ανάγκη εξωτερικής φόρτισης. Προσφέρει την ομαλότητα οδήγησης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου με την άνεση των παραδοσιακών κινητήρων εσωτερικής καύσης.

Το νέο μοτέρ χρησιμοποιεί την μοναδική τεχνολογία STARC της Nissan, η οποία αυξάνει την θερμική απόδοση στο 42% σταθεροποιώντας την καύση εντός των κυλίνδρων.

Ένα βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας STARC είναι η βελτιστοποίηση της ροής από τη θύρα εισαγωγής στον θάλαμο καύσης.

Στους συμβατικούς κινητήρες, ο σχεδιασμός της θύρας εισαγωγής περιορίζεται από την ανάγκη για πρεσσαριστά τοποθετημένες συντηγμένες έδρες βαλβίδων, οι οποίες περιορίζουν την ικανότητα βελτιστοποίησης του σχήματος της θύρας για ιδανική ροή καυσίμου. Οι μηχανικοί της Nissan αντιμετώπισαν αυτήν την πρόκληση αναπτύσσοντας μια νέα έδρα βαλβίδας χρησιμοποιώντας τεχνολογία ψυχρού ψεκασμού. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει τον απευθείας σχηματισμό μιας επίστρωσης στην επιφάνεια της κυλινδροκεφαλής, εξαλείφοντας την ανάγκη για ξεχωριστό εξάρτημα έδρας βαλβίδας και επιτρέποντας τη δημιουργία μιας βελτιστοποιημένης γεωμετρίας της θύρας εισαγωγής. Επιπλέον, σε σύγκριση με παρόμοιες μεθόδους, η υψηλότερη θερμική αγωγιμότητα επιτρέπει βελτιωμένη απόδοση ψύξης γύρω από τις βαλβίδες.

Η νέα έδρα βαλβίδας παράγεται ψεκάζοντας ανόμοιες μεταλλικές σκόνες με υπερηχητική ταχύτητα στην επιφάνεια της κυλινδροκεφαλής αλουμινίου, σχηματίζοντας μια στιβαρή και ανθεκτική επίστρωση που προσκολλάται ισχυρά χωρίς να λιώνει το υλικό της βάσης.

Η τεχνολογία ψυχρού ψεκασμού λειτουργεί κάτω από τα σημεία τήξης των εμπλεκόμενων υλικών, επιτρέποντας τη συγκόλληση ανόμοιων μετάλλων χωρίς τήξη. Αυτή η διαδικασία αποτρέπει τον σχηματισμό υπερβολικών μεσομεταλλικών ενώσεων και μικροκενών (δημιουργία πόρων) που είναι συνηθισμένα στις παραδοσιακές μεθόδους συγκόλλησης με σύντηξη. Ως αποτέλεσμα, οι επιστρώσεις ψυχρού ψεκασμού παρουσιάζουν ανώτερη στιβαρότητα, ανθεκτικότητα και αξιοπιστία – κρίσιμες ιδιότητες για τις έδρες βαλβίδων κινητήρα.

Αυτή η εφαρμογή αντιπροσωπεύει μια παγκόσμια πρωτοπορία στους κινητήρες αυτοκινήτων και αξιοποιεί την εκτεταμένη εμπειρία της Nissan στον σχεδιασμό κινητήρων, τη μηχανική υλικών και την κατασκευή. Η διαδικασία ενσωματώνει ένα ειδικά αναπτυγμένο κράμα χωρίς κοβάλτιο, με βάση τον χαλκό, με εξαιρετική θερμική αγωγιμότητα, ακροφύσια εμπνευσμένα από τεχνικές στίλβωσης που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή σφυρήλατων καλουπιών και συστήματα διασφάλισης ποιότητας που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.