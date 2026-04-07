Nissan Juke 1.6 Hybrid – Δοκιμή: Με ατού τη χαμηλή κατανάλωση και τους χώρους

Όταν η Nissan παρουσίασε το μακρινό 2010, στο άλλοτε κραταιό Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης, το Crossover Juke, η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε με τη σχεδιαστική της τοποθέτηση.

Ένα πολύ εκκεντρικό σύνολο με τριγωνικά εξογκωμένα φωτιστικά, ψηλά, στο πλάι του καπό και στρογγυλά φωτιστικά στον προφυλακτήρα, με φαρδύ μπροστινό τμήμα που στένευε προς τα πίσω και με στυλ που θύμιζε βάτραχο σε στάση να περιμένει το θήραμά του, αν μη τι άλλο βρήκε θαυμαστές (όπως εμένα), αλλά και επικριτές.

Η Nissan επιχειρώντας να εξωραΐσει τις εντυπώσεις, το 2019 παρουσίασε τη δεύτερη γενιά του Juke, με τα φωτιστικά να μεταφέρονται στη μάσκα, λεπτά και μακρόστενα, πάνω από τους οβάλ προβολείς, και ομολογουμένως αυτό το σχέδιο ήταν πολύ πιο συμβατό με τις ευρύτερες αντιλήψεις.

Στις μέρες μας, αυτή η εξευγενισμένη B-SUV σιλουέτα έχει βρει μεγάλη ανταπόκριση, και στην Ελλάδα, τον Μάρτιο 2026, το Juke ήταν το πιο καλοπουλημένο αυτοκίνητο ανεξαρτήτως κατηγορίας. Να ένα παράσημο, που αποκτήθηκε και εξαιτίας των δελεαστικών προσφορών της εισαγωγικής εταιρείας.

Το Nissan Juke μοιράζεται μια πλατφόρμα της κοινοπραξίας με τη Renault, την οποία χρησιμοποιούν συγγενή μοντέλα όπως το Captur, και μολονότι Crossover, πλέον για να μη μπερδευόμαστε λογίζεται ως SUV, όπως και όλα τα Crossover, άλλωστε.

Οδήγησα την υβριδική έκδοση, όμως πριν περάσω στο τι πρεσβεύει και πώς συμπεριφέρεται αυτό το υβριδικό σύστημα, στα σταθώ λίγο παραπάνω στο σχεδιαστικό μέρος, με τη μάσκα σε σχήμα V, τους αεραγωγούς χαμηλά, τη γραμμή οροφής που κατεβαίνει προς τα πίσω, η οποία σε συνδυασμό με την ανασηκωμένη γραμμή παραθύρων, του προσδίδει coupe χαρακτήρα.

Οι τονισμένοι θόλοι των τροχών, τα κρυμμένα χερούλια των πίσω θυρών δίπλα στις κολόνες, η αεροτομή ψηλά και η προτεταμένη πόρτα του χώρου αποσκευών, συνθέτουν ένα άκρως μυώδες αμάξωμα, μήκους 4,21 μ., πλάτους 1,80 μ. και ύψους 1,59 μ.

Ιδιαίτερα compact η καμπίνα, με αρκετά σπορ, πολυλειτουργικό τιμόνι, μαλακό ύφασμα στη μέση του ταμπλό, εν γένει μαλακά πλαστικά, πίνακα μπροστά από τον οδηγό με δύο στρογγυλά αναλογικά όργανα και TFT οθόνη που παραμετροποιείται σε ενδείξεις, οθόνη αφής 12,3 ιντσών για το σύστημα ενημέρωσης ψυχαγωγίας προσανατολισμένη προς τον οδηγό (με όλες τις συνδεσιμότητες), και σπορ καθίσματα με ενσωματωμένα προσκέφαλα, συνθέτουν ένα κόκπιτ που σε προδιαθέτει να παραμείνεις πολύ.

Με 2,63 μ. μεταξονίου και τους τροχούς στις άκρες του αμαξώματος οι χώροι για δύο ή και τρίτο άτομο πίσω είναι αρκετά καλοί, με το πορτ-μπαγκάζ να χωρά 354 λίτρα όγκου αποσκευών, καθώς από κάτω έχει τοποθετηθεί η μπαταρία του υβριδικού συστήματος και κλέβει λίγο χώρο.

Θύρες USB για φόρτιση εξωτερικών συσκευών, ποτηροθήκες και έξτρα μικροί αποθηκευτικοί χώροι, θα εξυπηρετήσουν στο ταξίδι ή και στις διαδρομές στην πόλη.

Η ορατότητα προς τα πίσω είναι ελαφρά περιορισμένη, αλλά τη συνηθίζεις, με τους πίσω επιβάτες να αισθάνονται κάπως χωμένοι στο κάθισμα, εξαιτίας του ότι τα παράθυρα είναι τοποθετημένα ψηλά.

Η εκκίνηση γίνεται με διακόπτη στην κονσόλα, εκεί που θα συναντήσουμε και άλλους διακόπτες: για το ηλεκτρικό χειρόφρενο, για το D-Mode ώστε να αλλάζεις προφίλ οδήγησης (Eco, Sport και Comfort), για το e-Pedal με το οποίο ανακτάς περισσότερη ενέργεια στη μπαταρία, κατά το ρολάρισμα και ουσιαστικά οδηγείς μόνο με το πεντάλ του γκαζιού, ενώ υπάρχει και ένας διακόπτης EV με τον οποίο εφόσον έχεις γεμάτη τη μικρή μπαταρία σε ενέργεια, μπορείς να κινηθείς αμιγώς ηλεκτρικά, για λιγότερο από 2 χλμ.

Κι ας πάμε στο υβριδικό σύστημα του Juke που αποτελείται από έναν τετρακύλινδρο, ατμοσφαιρικό κινητήρα βενζίνης 1.6lt, ισχύος 94 ίππων, που συνδυάζεται με ένα ηλεκτρικό μοτέρ 49 ίππων τοποθετημένο στο αυτόματο κιβώτιο 6 ταχυτήτων, και ένα ακόμα ηλεκτρικό μοτέρ 20 ίππων που λειτουργεί ως εναλλάκτης/γεννήτρια.

Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η μέγιστη ισχύς του συστήματος είναι 145 ίπποι, δηλαδή δεν προστίθενται όλες οι ιπποδυνάμεις για το τελικό αποτέλεσμα, και η ροπή 205 Nm.

Στην πράξη, τα 145 άλογα αντιλαμβάνεσαι ότι… καλπάζουν μόνον όταν είναι φορτισμένη η μπαταρία ιόντων λιθίου 1,2 kWh, η οποία αυτοφορτίζεται με τη γεννήτρια, συνεχώς κατά την οδήγηση, ειδικά στην πόλη, βλέποντας την κατανάλωση να κυμαίνεται κοντά στα 4,5 λίτρα στα 100 χλμ., μια τιμή πολύ καλή και συμφέρουσα. Κι αυτό επειδή σε χαμηλές ταχύτητες κινείσαι περισσότερο ηλεκτρικά (έως και 85 χλμ./ώρα), με την εκκίνηση να γίνεται ηλεκτρικά, καθώς οι δύο πρώτες ταχύτητες του κιβωτίου, συνδέονται με το ηλεκτρικό μοτέρ και οι υπόλοιπες 4 με το θερμικό.

Τη χαμηλή κατανάλωση την επιτυγχάνεις αξιοποιώντας το e-Pedal (χρειάζεται να το ξαναπατάς κάθε φορά που επανεκκινείς το Juke), και έχοντας το πρόγραμμα Eco. Αυτά στην πόλη.

Στα ανηφορικά τμήματα ή όταν ζορίζεις το μοτέρ στον αυτοκινητόδρομο, σε ταχύτητες πάνω από το όριο των 130 χλμ./ώρα, τότε με άδεια μπαταρία μένεις μόνο με τους 94 ίππους του κινητήρα βενζίνης (η κατανάλωση τσιμπάει στα 6,5 λίτρα), που δεν θα σε δυσκολέψουν πολύ για να κινήσει το περίπου 1,4 τόνων βάρους αμάξωμα.

Σε αυτές τις τελευταίες περιπτώσεις, σε ανηφόρα ή στα κόκκινα του στροφόμετρου, θα ακούσεις τον θόρυβο του κιβωτίου ταχυτήτων, αρκετά έντονα.

Επιταχύνεις στα 0-100 χλμ./ώρα σε 10,4 δευτ., έχεις τελική ταχύτητα 166 χλμ./ώρα, καλά φρένα και ο άκαμπτος άξονας στην πίσω ανάρτηση δεν κουράζει, με τα 17 εκατοστά απόστασης του αμαξώματος από το έδαφος, να σε διευκολύνουν για κίνηση και σε χωμάτινες επιφάνειες στο βουνό.

Γενικά, το υβριδικό Nissan Juke είναι ένα ισορροπημένο αυτοκίνητο, με το σύστημα διεύθυνσης να ακριβές, τα ηλεκτρονικά συστήματα να δουλεύουν όταν τα χρειάζεσαι και με τιμή από 25.990 ευρώ παίρνεις ένα B-SUV αυτοκίνητο που τα έχει όλα.